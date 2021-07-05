«إنفينيكس» تنظم مسابقة ألعاب إلكترونية مع «Games Mix»

أعلنت شركة إنفينكس الصينية، عن تنظيم مسابقة بداية من الأربعاء المقبل لعشاق ألعاب الهواتف الذكية بالشراكة مع مؤسسة “Games Mix” المتخصصة في الألعاب الإلكترونية، والتى ستقدم خلالها العديد من الهدايا من ضمنها هواتف Infinix Hot 10S أحدث إصدارتها في السوق المصري للفائزين بالمركز الأول.

وقال “كريس زو” مدير العلامة التجارية لشركة إنفينكس إن قطاع الألعاب الإلكترونية يعد من القطاعات الواعدة في مصر، خاصة مع التزايد الكبير الذي يحدث في عدد مستخدمي ألعاب الهواتف الذكية، حيث تستهدف شراكتنا مع ” Games Mix” رفع مستوى تجربة الألعاب في مصر، وإظهار مميزات هاتف Infinix Hot 10S الذي يقدم تجربة ممتعة لعشاق ألعاب الهواتف بسبب ما يمتلكه من خصائص متطورة.

وتقام المسابقة على المنصة الإلكترونية”eSports platform Toornment.com”، ويفتح باب التسجيل بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بشركة infinix وgame mix حتى يوم 15 يوليو المقبل.

تفاصيل مسابقة إنفينكس مع “Games Mix”

ويتنافس على الفوز بالمسابقة التي ستستمر لمدة 9 أيام 32 فريقا، كل فريق مكون من 4 لاعبين وجميع الفرق ستشارك في ثلاث مباريات على أن يتم التصفية بينهم لتتأهل للمرحلة التالية الفرق الحائزة على أكبر عدد من النقاط، وتقام المباراة النهائية في احتفالية سوف يتم تنظيمها داخل منطقة الألعاب في مول العرب.

وخصصت Infinix جوائز قيمة للفائزين بالمسابقة، حيث يحصل الفريق صاحب المركز الأول على أربعة هواتف ذكية من فئة Infinix Hot 10S، ويمنح الفريقين الفائزين بالمركزالثاني والثالث عدد من أحدث منتجات انفينكس من ساعات وسماعات ذكية.

قواعد الاشتراك في المسابقة

أكدت إنفينكس أن لجميع المصريين الحق في الاشتراك في مسابقتها الجديدة، بشرط أن يتجاوز عمر المشترك 18 عاما، ولا يسمح للاعبين في البطولة إلا باستخدام الهواتف المحمولة للتنافس بينهم، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع الفرق من خلال قائدهم، وسيكون هناك 5 من الشخصيات البارزة في مجال الألعاب الإلكترونية ؛ لقيادة الفرق المشاركة.

تأتي هذ المسابقة ضمن مجموعة من النشاطات المتميزة لشركة إنفينكس بعد اطلاقها الناجح مؤخرًا هاتفها المتخصص في الألعاب Infinix Hot 10S، والذي لقي اعجاب المستهلكين منذ طرحه في السوق المصري لما يتمتع من مواصفات تقدم تجربة رائعة لعشاق الألعاب على هواتف الذكية.

يذكر أن إنفينكس كانت قد طرحت في شهر يونيو الماضي أحدث إصدارتها في السوق المصري سلسلة Infinix Hot 10S ، والذي يعد ضمن أقوى الهواتف الذكية المتخصصة في الألعاب، بعدما نجح في الجمع بين تقنيات المعالجة المتطورة وأداء البطارية الذي يدوم طويلاً ، وشاشة فائقة السلاسة.