«إنفينيكس» تفوز بجائزة أكثر نظام تشغيل تأثيراً خلال 2020

فاز نظام تشغيل الهواتف الذكية لشركة إنفينيكس XOS بجائزة أكثر نظام تشغيل للهواتف الذكية تأثيراً خلال عام 2020.

وقامت الشركة بتطوير نسختين من نظام تشغيل هواتف إنفينيكس ليس مرة واحدة ولكن مرتين من خلال تقديم (XOS 6.0-7.1)

ميزة الماسح الضوئي الذكي Smart Scanner:

طورت Infinix ميزة تسمى Smart Scanner فيXOS 7.0 ، وعلى الرغم من أن هناك إصدارًا مشابهًا في XOS 6.0 ، (والذي يسمح لك بمسح الرمز الرقمي للمنتجات، ومسح الأدوية للتحقق من صحتها) ولكن مع XOS 7.0 Smart Scanner ، لديك الآن ميزة ذكية أعلى، وهي قادرة على ترجمة لغات مختلفة وتحويل رمز QR إلى لغات مفهومة.

ميزة الاتصال بالفيديو Video Ringtone :

أدركت إنفينيكس كيف يمكن أن تكون واجهة الاتصال مملة عندما لا يكون هناك تفاعل، فقط تكرار نغمة الرنين مع نفس الخلفية لذلك ، قامت بتطوير ميزة تسمى Video Ringtone على XOS 7.0 تمنحك القدرة على استخدام مقاطع الفيديو كنغمة رنين.

صحة البطارية Battery Health

يستخدم كل شخص هاتفه لغرض واحد أو آخر (إما مستخدم ثقيل أو مستخدم عادي). أيًا كانت الفئة التي تندرج تحتها ، فأنت تستخدم بطارية هاتفك لتحقيق كل عملياتك، ولإدراك Infinix لمدى أهمية بطاريتنا بالنسبة لنا ، لذلك قررت تقديم ميزة في XOS 7.1 (Battery Health) التي تتيح لك معرفة المزيد عن حالة بطارية هاتفك، والتحقق في الوقت الفعلي ومساعدتك في العثور على الحلول الأفضل لهاتفك وبالتالي إطالة عمر البطارية.

مساعد الفيديو Video assistant:

تظهر النوافذ المنبثقة المستمرة عندما تشاهد فيلمًا على هاتفك المحمول مع أحبائك أو عندما تكون على وشك أن تُظهر لصديق كيف كان مشهدا معينا مزعجًا ومؤلماً في الرأس، Video Assistant هي ميزة في XOS 7.1 تمنحك إعداد سريع للوحة الذكية على شكل شريط جانبي مع العديد من الميزات المذهلة مثل ، الوصول إلى WhatsApp و Chrome ، والتطبيقات الأكثر استخدامًا ، ولقطات الشاشة ، وخيار تشغيل ميزة عدم الإزعاج للمكالمات والرسائل الواردة.

المحادثة الفورية Instant Chat :

في كثير من الأحيان ، نقوم بالتبديل بين عدة نوافذ فقط للوصول إلى نافذة معينة أو تطبيق تم تحميله مسبقًا وفي بعض الأحيان في محاولة للتبديل بين هذه التطبيقات ، ويمكن أن نرتكب أخطاء في الخروج من نافذة معينة مما يجعلنا نبدأ من جديد.

X-Health:

من المميزات المذهلة في نظام XOS Infinix أنه استطاع دمج نظام رعاية صحية طبية مجاني في أجهزته حتى لا يقلق المستخدمين بشأن صحتهم بعد الآن، فـ X-Health هي ميزة في XOS 7.0 تساعدك على مراقبة عدد خطواتك اليومية من خلال إعطائك تحليلًا حسابيًا لخطواتك اليومية وتشجعك على تعيين روتين تمرين أعلى لزيادة مستوى لياقتك ، وتذكيرك أيضًا بشرب الماء من الوقت الى لاخر.

الشحن السريعQuick Charge:

يقدم XOS Infinix ميزة شحن الفلاش بقدرة 18 وات و 33 وات ، والتي ستعمل على تقليل دورات الشحن بشكل كبير على XOS v7.0. مع هذا التطوير الجديد ، مع شحن لمدة 10 دقائق فقط ، يمكنك الآن الاستمتاع بالفيديو لمدة تصل إلى ساعتين وبشحن 60 دقيقة فقط على هاتفك ، ستحصل على شحن كامل بنسبة 100٪ مما يمنحك طاقة تكفي لمدة أسبوع واحد.

XClone

XClone هي إحدى ميزات XOS 7.0، والتي تتيح لك استنساخ تطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك ، مما يتيح لك تشغيل أكثر من حساب وسائط اجتماعية على هاتف واحد في وقت واحد وآمان تام دون تحمل مشقة حمل جهاز أخر.

Social Turbo معزز التطبيقات الاجتماعي:



وهى ميزة تتيح للمستخدم عمل الملصقات الخاصة به من خلال الصور المفضلة لدية واستخدامها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي