«إنفينيكس» تعلن عن إطلاق أحدث إصداراتها لعام 2022

أطلقت INFINIX XOS أحدث إصدار لها XOS 10.6 عالميًا، حيث تم عقد حدث افتراضي على كل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، ولاقي إعجابًا كبيرًا من المستخدمين من جميع أنحاء العالم ليس فقط بالميزات الجديدة تمامًا، ولكن أيضًا بالشعور بالمستقبل والتكنولوجيا التي قدمتها ضمن مفهوم رؤية الكون الافتراضي في إطلاق أشبه بالرحلة الفضائية على كوكب XOS الافتراضي.

وأوضحت INFINIX XOS أن نظام تشغيل XOS الثوري، يحرص على إجراء تحسينات مثيرة للاهتمام وتوفير تجربة مستخدم أفضل بجميع انحاء العالم، حيث يأتي نظام XOS 10.6 الجديد بتصميم رائع وواجهة مستخدم سهلة وحماية شاملة للخصوصية والأمان وترفيه متنوع، استنادًا إلى نظام Android 12، مع تقنيات حديثة ومتطورة.

واجهة مستخدم نابضة بالحياة

تم إدخال المزيد من التحسينات على XOS 10.6 والتي تختلف عن الإصدارات السابقة، حيث يأتي بواجهة مستخدم فائقة التنظيم بالإضافة إلى رسوم متحركة طبيعية ومثيرة ، والتي تنعكس على مظهر الأيقونات في كل حركة.

وفي الوقت ذاته ، تركز الميزات المختلفة على تحسين الجهاز وتقديم أداء أفضل، تجعل الخطوات التكنولوجية لماراثون Power Marathon ، وهو خاصية التوفير الفائق للطاقة ، ما يجعل البطارية تدوم لفترة أطول كل يوم للاستمتاع بلحظات أكثر بهجة، حيث يحاول XOS 10.6 اتاحة نمط حياة أفضل وأكثر ذكاءً.

الفن في متناول اليد

عندما يتعلق الأمر بالسمات ، يتيح XOS 10.6 للمستخدمين التعبير عن الأنماط الشخصية من خلال تقديم مجموعة كبيرة من خيارات البث المباشر المذهلة.

وتقول INFINIX XOS أن السمات الحية تقدم تجربة مستخدم فريدة ، حيث أن التأثيرات المضافة حديثًا والأيقونات الغنية القابلة للتخصيص ستجعل الجهاز يبدو رائعًا مع تعدد انواع تلك السمات بما يتناسب مع الأذواق والأساليب المختلفة لمستخدمي XOS من جميع أنحاء العالم.

تأمين الحياة الشخصية

ومع التركيز بشكل خاص على خصوصية المستخدمين ، قام XOS 10.6 بتوسيع نطاق الحفاظ على الخصوصية ورفع مستوى الأمان بالهاتف حيث تقوم خاصية Privacy Guardian ، بحماية خصوصية المستخدم من خلال توفير خيارات GPS دقيقة أو تقريبية للمواضع.

بالإضافة إلى ذلك ، سيحذف النظام الأذونات من التطبيقات التي لم يتم استخدامها في غضون بضعة أشهر. وفي الوقت نفسه ، يحقق XOS 10.6 طفرة في نقل الرسائل ، مما يسمح للمستخدمين بتقديم مجموعة متنوعة من أنواع الوسائط عبر البيانات أو اتصال Wi-Fi ويمنع البريد العشوائي بذكاء.

اركب الموجة الذكية

استمتع بموجة الذكاء ودع التكنولوجيا تجعل الحياة أسهل وأكثر كفاءة، من خلال ربط جهاز INFINIX بالكمبيوتر المحمول ، وهي ميزة رائعة وسهلة الاستخدام حيث أن الاتصال الذكي في XOS 10.6 مدعوم بتقنية أكثر تطوراً لمتابعة رحلة المستخدم عبر الأجهزة وتوحيد نقاط اللمس المختلفة ، مما يوفر مزامنة فورية سهلة.

ولا يقتصر ذلك على الطريقة التي نعالج بها المهام ، ولكن أيضًا الطريقة التي نتواصل بها حيث يجعل نظام XOS 10.6 الاتصال الخالي من العوائق ممكنًا من خلال تقديم Master of Language ، وهو خبير ترجمة محمول متعدد اللغات على الجهاز، وفي الوقت نفسه ، مع Lightning Multi-Window ، سيتمكن المستخدمون من التبديل بين المهام بشكل أسرع من أي وقت مضى، وسيكون من السهل أيضًا التقاط جميع أنواع الأنشطة مثل مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية من خلال تذكيرات Smart Scenes ، فهي تتيح للمستخدمين البقاء على اتصال بالأحداث المهمة حولهم.

استمتع باللحظات المتلألئة

قام XOS 10.6 بتخصيص بيئة الألعاب التي يمكنها تحسين طريقة اللعب تلقائيًا، حيث يساعد XArena المعاد تصميمه في كسب المعارك بينما يمنح الإصدار الأخير من darlink المستخدمين تجربة مطلقة، و تعمل ميزة تحسين الجرافيك الجديدة كليًا والاهتزاز رباعي الأبعاد على رفع مستوى ساحة اللعب للاعبين من خلال الاستفادة من قوة التأثير المرئي والحصول على سلاح أو حامل جديد.

علاوة على ذلك ، توفر ميزة Revive Countdown مزيدًا من الثقة أثناء اللعب ، وسيخبر العد التنازلي اللاعبين بالضبط متى سيعيدون الظهور بعد الموت ، وهو مثالي لممارسة الألعاب.

من أجل توفير تجربة ثرية وديناميكية وتفاعلية للمستخدمين ، يأتي XOS 10.6 مع مزيج من الميزات المبهجة والمسلية ، مثل Visha Player ، مما يتيح للمستخدمين تسريع الفيديو واللعب في الخلفية وعرضه في صورة – في وضع الصورة- كما يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا أن يكونوا أكثر راحة وتواصلًا من أي وقت مضى مع Xvocal ، الذي يساعد على تغيير صوت المستخدم أثناء الدردشة في العالم الافتراضي.

علاوة على ذلك ، يمكن استرداد الصور المحذوفة في غضون 30 يومًا مع أحدث تحسين في معرض AI ، وقد صمم XOS 10.6 كل هذه لتجربة أكثر فخامة لمستخدميه.