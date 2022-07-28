«إنفينيكس» تطلق «Note 12 pro» في مصر.. تعرف على المواصفات والسعر

أعلنت اليوم شركة Infinix ، العلامة التجارية الرائدة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ، عن هاتف NOTE 12 PRO عالميا، وهو أحدث إضافة إلى مجموعة هواتفها الذكية من فئة NOTE.

ويعتبر NOTE 12 PRO أول هاتف ذكي مدعوم من MediaTek Helio G99, والذي يستخدم تقنية معالجة TSMC 6 نانومتر , و يتمتع الجهاز بوحدة كاميرا رائعة بدقة 108 ميجابكسل ، وشاشة AMOLED بألوان حقيقية مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD + .

ويلبي NOTE 12 PRO الاحتياجات المتزايدة للشباب اليوم ، وهو متاح بسعر منافس يثبت قيمة لا مثيل لها لهاتف ذكي في عام 2022.

ويقدم NOTE 12 PRO للمستخدمين بتجربة هاتف ذكي رائعة ، بفضل إمكانات التصوير المذهلة ومجموعة الشرائح القوية والتصميم الأنيق ، حيث يمثل NOTE 12 PRO خيارًا رائعًا للمستخدمين الشباب في الأسواق الناشئة الذين يتطلعون إلى ترقية أجهزتهم.



من جانبه قال فينتو لين ، مدير منتجات سلسلة NOTE Infinix Mobility : “نحن ملتزمون في انفينكس بتوسيع مجموعة منتجاتنا لتلبية طلب المستهلكين المختلفين “.

و يعمل NOTE 12 PRO بواسطة أحدث شرائح MediaTek ، Helio G99 ، مما يوفر بنية حوسبة لا مثيل لها وأداء قوي وكفاءة طاقة رائدة في الصناعة.

مواصفات هاتف Note 12 pro



يوجد داخل الهاتف MediaTek Helio G99 وحدة معالجة مركزية ثماني النواة مزودة بمعالجين Arm Cortex-A76 عالي الأداء يعملان بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز ، جنبًا إلى جنب مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali G57 ذات القدرات العالية.

و تم تصميم Helio G99 باستخدام عملية إنتاج شرائح ذات كفاءة استثنائية من فئة 6 نانومتر ، مما يؤدي إلى زيادة الأداء داخل اللعبة وتوفير الطاقة.



كما تتيح هذه الشريحة استخدامًا مكثفًا بشحنة واحدة وتمكنك من اللعب بسلاسة طوال اليوم، بالمقارنة مع G96 12nm ، يتم تقليل استهلاك الطاقة لمعالج G99 6nm بنسبة 10٪ .



تم تجهيز NOTE 12 PRO بكاميرا ثلاثية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل ، مما يوفر جودة صور لا مثيل لها، كما تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل بأحدث مستشعر Samsung S5KHM6 ، والذي يضمن جودة صورة محسنة وتقليل الضوضاء.



وتساعد العدسة ذات الفتحة f / 1.75 ، والتي تدعم 9 في 1 Super Pixel ، المصورين المتنقلين على إنشاء صور مذهلة ,

بالإضافة إلى ان ، مستشعر الصورة الفائق الحجم 1 / 1.67 وحجم البكسل 1.92 ميكرومتر يسمح بدخول المزيد من الضوء إلى العدسة مما يؤدي إلى تحسين جودة ووضوح اللقطات في جميع ظروف الإضاءة بحيث يمكن للمستخدمين التركيز على الهدف في أقل ضوء.



ومن خلال استخدام وضع التصوير الليلي الاحترافي ، يمكن لجهاز NOTE 12 PRO التقاط المزيد من الضوء في الليل ، واستعادة التفاصيل الواقعية الغنية ، وتقديم صور شخصية واضحة وحيوية، علاوة على ذلك ، بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن صورة سيلفي مثالية ، يوفر NOTE 12 PRO أيضًا كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة تمامًا.

جاء تصميم الكاميرا على شكل Round Camera Decodesign مستوحى من سيارة السباق ، مما يعكس روح الشغف والاستكشاف لدى NOTE 12 PRO ، وهو متوفر بثلاثة ألوان لامعة – الرمادي البركاني والأزرق , إلى جانب ان الهاتف يتميز ، بتصميمه النحيف والأنيق ، حيث يأتي بسمك 7.8 ملم فقط ، ويتناسب بسهولة مع حقائب اليد والجيوب الصغيرة، حيث يمثل NOTE 12 PRO أحد أفضل الهواتف الذكية التي تم تصميمها حتى الآن في سلسلة NOTE.

مواصفات هاتف Note 12 pro

كما يأتي جهاز NOTE 12 Pro مزودًا بشاشة AMOLED رفيعة بشكل مذهل مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD + بالألوان الحقيقية تعرض ألوانًا زاهية غنية، بالمقارنة مع شاشات LCD التقليدية ، فإن AMOLED أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ولا تسرب الضوء. بفضل التدرج اللوني 100٪ DCI-P3 ونسبة تباين الألوان 100000: 1 ، كما توفر شاشات NOTE 12 Pro ألوانًا أكثر وضوحًا وواقعية، ليقدم NOTE 12 PRO تجربة ترفيه بصرية غامرة ، ويتميز بحواف ضيقة للغاية توفر نسبة 92 ٪ من الشاشة إلى الجسم.

تم تجهيز الهاتف بتقنية Extended RAM الفريدة التي تسمح للجهاز بالعمل بسلاسة في ظل الاستخدام الكثيف، ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة أفضل مقارنة بنماذج الذاكرة الكبيرة الأصلية دون تكلفة إضافية، حيث يوفر NOTE 12 PRO ذاكرة ممتدة تبلغ 8 جيجابايت + 5 جيجابايت (ما يعادل 13 جيجابايت) ، ويدعم ما يصل إلى 20 تطبيقًا في نفس الوقت.

علاوة على ذلك ، يوفر NOTE 12 PRO للمستخدمين عمرًا أطول للبطارية بفضل البطارية التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة وخاصية الشحن الفائق بقوة 33 واط ، مما يتيح للمستخدمين سرعة تشغيل و شحن هواتفهم الذكية, كما يأتي هاتف انفينكس Note 12 PRO مزود بخاصية Monster Game Kit التي توفر مجموعة ألعاب Monster من Infinix للمستهلكين أحاسيس بصرية وسمعية ولمسية لتجربة ألعاب غامرة، باستخدام تحسين الرسوم ، وإحياء العد التنازلي ، ومكبرات الصوت المزدوجة مع DTS ونظام اللمس الحركي الخطي ، تجعل ألعاب الهاتف الذكي أفضل , إلى جانب مكبرات صوت DTS مزدوجة و تم تجهيز NOTE 12 PRO بمكبرات صوت ثنائية مع أصوات محيطية DTS لتوفير تجربة مختلفة للمستخدم .

وبرنامج XOS 10.6: يتميز NOTE 12 PRO ببرنامج XOS 10.6 الجديد المستند إلى Android 12 ، والذي يتضمن ميزات جديدة مثل مُحسِّن التخزين و Lightning Multi-Window و Privacy Guardian.

سعر هاتفNote 12 pro



و تطرح الشركة هاتف إنفينكس نوت 12 برو 5 جي بسعر 189 دولارا أو ما يعادل 3500 جنيه مصري بدون إضافة الجمارك والضريبة، فيما جاءت النسخة المعدلة من الهاتف سعة 128 جيجابايت و8 جيجابايت رامات بسعر 227 دولارا ما يعادل 4200 جنيه مصري .