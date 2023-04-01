«إنفينيكس» تطلق هاتفها الجديد HOT 20 في مصر.. تعرف على مواصفاته

أطلقت شركة انفينيكس الصينية للهواتف جهازها الذكي الجديد HOT 20 فى مصر.

وقال أسامة صلاح مدير التسويق في انفينكس مصر: “تستمع Infinix دائمًا إلى العملاء وتقوم بتحسين المنتجات وفقًا لذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار للمستهلكين من الشباب في عام 2023 من خلال وضع معيار جديد لأداء ألعاب الموبايل.

وتابع صلاح: “تهدف سلسلة HOT 20 إلى تعزيز تجربة الألعاب عبر جميع المستويات مما يمنح المستخدمين الشباب القوة والأداء الذي يحتاجون إليه بالسعر الذي يريدونه “.

ويأتي هاتف HOT 20 بمعالج MediaTek Helio G85، الذي يتضمن معالجين Cortex-A75 بسرعة تصل إلى 2 جيجاهرتز وستة معالجات Cortex-A55 تعمل بسرعة تصل إلى 1.8 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات بسرعة تصل إلى 1 جيجاهرتز، ويتميز المعالج G85 بتصميمه خصيصاً للألعاب على الهواتف المحمولة.

ويوفرHOT 20 ذاكرة وصول عشوائي موسّعة بحجم 6 جيجابايت + 5 جيجابايت (يعادل 11 جيجابايت)، وهو يدعم تشغيل ما يصل إلى 11 تطبيقًا في الخلفية بدون تأخير في نفس الوقت، وتبلغ سعة التخزين حتى 11 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت ROM، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمساحة تخزين أكبر للملفات الكبيرة والألعاب والتطبيقات.

ويزود HOT 20 المستخدمين بتجربة هاتف ذكي رائعة، فهو مجهّز بتقنية Full Speed Connectivity Enhancement Gaming Turbo، والتي تشمل XArena وDar-Link 2.0 وLinkPlus 1.0.

وفيما يتعلق بالازدحام في شبكات WLAN ، تقنية LinkPlus 1.0 تخصص شبكة الواي فاي وحركة البيانات بذكاء مما يقلل من استهلاك الطاقة والتشويش في الشبكة. وأخيرًا ، يضم HOT 20 تقنية Infinix’s Erdal Engine 3.0 التي تحسن بشكل كبير استقرار الشبكة عند استهلاك الوسائط الإعلامية عبر الإنترنت مثل TikTok.

كما يدعم HOT 20 شحن سريع بقوة 18 واط، ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية Power Marathon طاقة طويلة الأمد حتى بعد جلسة ألعاب طويلة، مما يمنح المستخدمين الوقت الإضافي الذي يحتاجونه لإعادة الشحن أو إنهاء جلستهم.

ويأتي الشاحن بقوة 18 واط مع كابل شحن سريع من النوع Type-C، الذي يتوافق مع الأجهزة الأخرى التي تدعم الشحن السريع بحيث يمكن للمستخدمين استخدام كابل واحد لعدة أجهزة.