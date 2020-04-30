«إنفينيكس» تطلق هاتفها الجديد نوت 7 الأحد المقبل

تعتزم شركة إنفينيكس الصينية للهواتف لإطلاق أحدث إضافة لسلسلة NOTE الشهيرة وهو هاتف Infinix NOTE 7 عبر منصتها الإلكترونية xpark مساءً يوم الأحد 3 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يلقي أندري روان، مدير العلامة التجارية لـ إنفينيكس في شمال أفريقيا، كلمة رئيسية حول أولويات العلامة التجارية في السوق المصرية، ويطرح على الحضور مبادراتها في مصر خلال الفنرة المقبلة، إضافة إلى شرح أوسع لمجموعة منتجاتها بالسوق المصرية.

وياتي هاتف نوت 7 بأكبر شاشة Infinity-O على الإطلاق إلي جانب كاميرا رباعية AI بدقه 48 ميجابيكسل ، تسمح للمستخدمين بالتصوير في مجموعة متنوعة من الظروف والأوضاع مثل كاميرا الماكرو وكاميرا مخصصة لقياس العمق لعزل الخلفية الاحترافي (البورتوريه) وكاميرا مخصصه للفيديو الليلي الفائق لالتقاط تفاصيل حية حتى في الظلام بدون فلاش.

وتشمل المزايا الأخرى تقنية الشحن السريع، وطريقة جديدة لفتح الهاتف بسرعة عالية من خلال قارئ البصمة المدمج بالجانب، وتكنولوجيا معالجة الصوت مع مكبرات صوت ستيريو مزدوجة لإنتاج أصوات أكثر وضوحًا .

يشار إلي إنفينكس لها حضور في أكثر من 40 دولة حول العالم، تغطي أفريقيا، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.