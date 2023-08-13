«إنفينيكس» تطلق أول سماعة بلوتوث صناعة مصرية «XE22»

أعلنت شركة إنفينيكس العلامة التجارية الناشئة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، عن إنتاج أول سماعة بلوتوث في السوق المصرية XE22 تحت شعار “صنع في مصر” والتي تتوافر حاليا حصريا عبر منصة نون للتجارة الإلكترونية.

وقالت “إنفينيكس” في بيان إنها مستمرة في توطين صناعة الإلكترونيات في مصر في ظل توجه الدولة والمبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” ، ولتقليل فاتورة الاستيراد دعما لجهود الدولة في توفير النقد الأجنبي وتوطين الصناعة.

وكشفت “إنفينيكس” عن أن إنتاج السماعة الجديدة XE22 يتم على خط إنتاج جديد للشركة بمصنع في منطقة العين السخنة ، ويستهدف إنتاج العديد من إكسسوارات المحمول خلال الفترة المقبلة تحت مظلة “Infinix” وبسعر تنافسي في متناول جميع المستخدمين وبجودة عالية.

وأوضحت “إنفينيكس” أنها تستثمر في العنصر البشري المصري (العامل المصري) ، من خلال تدريبه وتأهيله وصقل مهاراته في مجال صناعة الإلكترونيات ، مؤكدة أن كل العاملين بالمصنع من الشباب المصري.

وتستطيع سماعة “Infinix XE22” العمل لمدة 36 ساعة متواصلة دون انقطاع، بجانب أنها مدعومة بمكبرات صوت ديناميكية 13 ملم ما يعطي جودة صوت عالية ومتميزة تفصلك تماما عن الواقع المحيط، بجانب خاصية مقاومة المياه والتعرق .

وتم تصميم سماعة” Infinix XE22 ” بعناية فائقة لضمان الراحة أثناء الاستخدام اليومي، حيث تأتي السماعة بتصميم خفيف الوزن ومريح، مما يجعلها مثالية للاستخدام لفترات طويلة دون أي إزعاج.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز سماعة “Infinix XE22” بتقنية عازل الضوضاء النشطة المدعم بالذكاء الاصطناعي ، مما يساعد على منع الضوضاء الخارجية وتوفير تجربة استماع هادئة ومنعزلة، بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه، ستتمكن من الاستمتاع بالموسيقى أو المحادثات بدون تشتيت أو تداخل.

وتوفر سماعة “Infinix XE22” أيضًا توافقًا مع مختلف الأجهزة، ويمكن توصيلها بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكثير من الأجهزة الأخرى عبر “Bluetooth 5.3”.