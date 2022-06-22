«إنفينيكس» تطرح 30 ألف هاتف ذكي مجمع محليا في مصنع «سيكو»

بدأت شركة «إنفينيكس» الصينية للهواتف المحمولة طرح 30 ألف هاتف ذكى مجمع كمرحلة أولى تحت شعار «صنع فى مصر»، لتصبح بذلك أول مصنع لأجهزة المحمول يسعى لتوطين صناعة الإلكترونيات بالسوق المحلية.

قال طه مجدي، مدير مبيعات الشركة، إن «إنفينيكس» انتهت من تجميع وتوريد 30 ألف هاتف، تم تجميعها بمصنع الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو تكنولوجي) فى منطقة أسيوط التكنولوجية، موضحا أن هناك خطة لمضاعفة حجم الإنتاج من الكميات المجمعة محليا خلال المرحلة المقبلة، وهو أمر مرهون بتحسن أوضاع السوق وحل أزمة سلاسل الإمدادات العالمية مع تنظيم ضوابط الاستيراد.

وأكد مجدي، فى تصريحات لـ«المال»، أن تلك الخطوة تأتى فى ظل تبنى الدولة خطة للتصنيع المحلى فى قطاع الإلكترونيات، وكذلك خطة الشركة نحو زيادة حصتها من مبيعات أجهزة الهواتف المحمولة بمصر، لافتا إلى أن الأجهزة التى تم طرحها بالأسواق تنتمى إلى الشريحة السعرية 2000 جنيه.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» ، تراجعت مبيعات المحمول فى مصر بنسبة %15 لتصل إلى 4 ملايين و742 ألف جهاز خلال أول 4 شهور من العام الحالى، مقابل 5 ملايين و571 ألفًا للفترة المقابلة من العام السابق، واحتلت «إنفينيكس» المركز الخامس بحصة سوقية بلغت %6.8.