«إنفينيكس» تستهدف تصنيع مليون هاتف ذكي محليًا من موديلات «سمارت» و«هوت»

تستهدف شركة إنفينيكس الصينية للهواتف المحمولة تصنيع مليون هاتف ذكي بالسوق المحلية من سلسلتي سمارت وهوت المجمعة داخل مصنع الشركة المصرية لصناعات السيليكون “سيكو تكنولوجي” فى منطقة أسيوط التكنولوجية.

وقال طه مجدي، مدير مبيعات الشركة، إن إنفينيكس تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لانتاج وتصدير لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مطالبًا الحكومة بحوافز تصديرية تعطي ميزة تنافسية للمنتج المصري في أسواق المنطقة.

وأوضح “مجدي” فى تصريحات لـ”المال” أن الشركة تستهدف التركيز على تصنيع الهواتف الذكية فى مصر فقط، معتبرًا أن حوافز دعم صناعة المحمولة ضعيفة، مقارنة بالأسواق الأخري بحيث تنخفض الجمارك والرسوم والضرائب على المنتجات تامة الصنع، منوها بأن الموديلين السابقين يمثلون 80 % من مبيعات انفينيكس فى مصر.

يشار إلي أن “إنفينيكس” استحوذت خلال شهر مايو الماضي على حصة سوقية 6.5% من إجمالي مبيعات أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر البالغة 765 ألف هاتف، لتحتل بذلك المركز الخامس فى قائمة أكثر العلامات التجارية مبيعا فى مصر، طبقا لتقرير مؤسسة الابحاث التسوقية GFK.