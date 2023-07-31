«إنفينيكس» تستثمر 50 مليون دولار فى خط إنتاج جديد بمدينة العبور

علمت «المال» أن شركة إنفينيكس الصينية خصصت ما يقرب من 50 مليون دولار لإنشاء خط إنتاج موديلات جديدة من أجهزة الهواتف الذكية بأحد المصانع فى مدينة العبور.

قالت مصادر مطلعة فى سوق المحمول إن الشركة تستهدف إنتاج حوالى 5 آلاف وحدة يوميًا، بنسبة مكون محلى تصل إلى 40 % كمرحلة أولى، وتوفير 1500 فرصة عمل خلال عام.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أن ممثلى الشركة العالمية أبدوا رغبة قوية فى اجتماعها مع الحكومة لزيادة نسبة المكون المحلى خلال المرحلة المقبلة، كما اتفقوا على تصدير جزء من الإنتاج للخارج، بهدف تنمية الحصيلة الدولارية للدولة.

ونوهت بأن وزارة الاتصالات تستهدف -عبر ذراعها التنموية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)- التركيز على استقطاب استثمارات أجنبية فى مجال توطين إنتاج الإلكترونيات بغرض التصدير.

على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى وجود مفاوضات مع مسئولى شركات عالمية أخرى، إحداها تعمل فى قطاع الإلكترونيات وأخرى للهواتف حول خطط التوسع فى السوق المصرية والمساهمة فى إستراتيجية الحكومة بشأن التصنيع المحلى.

وأعلنت شركة إنفينيكس -فى بيان أمس الأحد- أن الخط الجديد لها يعد توسعًا لاستثماراتها فى مصر، مع استمرار العمل بتلك القديمة الموجودة فى منطقة أسيوط التكنولوجية، والتى أنتجت بالفعل سلسلة هواتف “سمارت” و”هوت” وتم طرحهما بالأسواق.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية (GFK) سجلت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال أبريل الماضى، تراجعًا بنسبة %40 لتصل إلى 598 ألف جهاز، مقابل مليون و2000 وحدة فى الشهر نفسه من العام السابق.

واستحوذت “سامسونج” على %47.1 من مبيعات أجهزة الهواتف الذكية فى مصر، تلتها أوبو ثانيًا بحصة سوقية %14.5، ثم «ريدمي» ثالثًا بنسبة %11.7، وجاءت «ريلمي» رابعًا، بنحو %10.1، أعقبتها «فيفو» خامسًا بـ%5.5.

وحصدت «إنفينيكس» المرتبة السادسة، مستحوذة على حصة سوقية %4.8 من إجمالى مبيعات القطاع.