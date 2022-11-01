«إنفينيتي فينكس» تنظم معرضا عقاريا فى مدينة الدمام فبراير المقبل

ينطلق معرض «THE ICON SHOW» في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2023، برعاية وزارة الإسكان المصرية.

تنظم شركة إنفينيتي فينكس INFINITY PHOENIX لتنظيم المعارض والمؤتمرات، النسخة الأولى من المعرض، وتعرض وزارة الإسكان الفرص الاستثمارية في المناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ندوات ومؤتمر صحفي عالمي لعرض الفرص الاستثمارية فى قطاع العقارات المصري.

قال محمد الصعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي فينكس، إن هذه الفترة تُعدّ فرصة ذهبية للتصدير العقاري لعدة عوامل؛ منها انخفاض الأسعار، مقارنة بالعقارات في الدول المحيطة، كما أن الاستثمار في العقار بمصر على مر التاريخ هو الاستثمار الآمن ولم ولن يخسر أبدًا.

وكما يطلق عليه هو وتعدّ عقيدة عند المصريين أن «العقار هو الابن البار»، وأضاف أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه خلال المعرض.

وأرجع اختيار الدمام لإقامة النسخة الأولى للمعرض إلى أن الشركة درست جيدًا مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وبعد الدراسة التي أكدت أن 60% من حجم الأعمال التجارية، بالمملكة العربية السعودية موجودة في المنطقة الشرقية

وأغلب المواطنين المقيمين في الدمام رجال أعمال أو يعملون في وظائف مرموقة بمستوى دخل مرتفع، وهي من المدن التي تتميز بمستوى حياة مرتفع، وبها عدد كبير من المصريين والعرب والأجانب.

محمد الصعيدي: فرصة ذهبية للتصدير العقاري لانخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة

إضافة إلى أنها قريبة جدًّا من دولة البحرين، ونحن نستهدف المقيمين في دولة البحرين أيضًا؛ لقرب المسافة بينها وبين الدمام، وهو ما سيسهم في زيادة عدد الزوار من الدمام والمدن المحيطة بها، خاصة أنه أول معرض عقاري مصري بالمنطقة.

وأكد رئيس إنفينيتي فينكس أن الهدف الأساسي في تنظيم المعارض الخارجية هو التصدير العقاري بمفهومة المتكامل، بمعنى تصدير التنمية الاقتصادية الشاملة التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة الماضية

واستعراض التوسع العمراني الموزَّع علي جميع أنحاء الجمهورية، والبنية التحتية القوية وشبكة الطرق، التي تُعدّ محاور أساسية للتنمية الحقيقية في المناطق الجديدة.

تنوع الشركات المشاركة لتناسب تنوع الزوار.. و500 مليون جنيه مبيعات مستهدفة

إضافة إلى بدء تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، ومستهدف أن تصل إلى 30 مدينة جديدة بإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه.

وأضاف: لذا يجب أن نجوب به في معارض منظمة بشكلٍ يليق باسم وسمعة مصر، ويليق بالمطوّرين المصريين، بداية من أعلى فئة للإسكان الفاخر والمتميز، والمدن الساحلية الأكثر رفاهية، وصولًا للفئات المتوسطة التي يحتاج إليها المصريون في الخارج لتملُّك عقار مناسب.

ولفت الصعيدي إلى أن فريق العمل يطمح في نجاح المعرض للاستدامة، وهدفنا الكيف وليس الكم، والوصول للعملاء المستهدفين، وتحقيق أكبر نسبة نجاح ومبيعات خلال المعرض.

وقال نعمل على دراسة اتجاهات السوق في البلد الذي يتم تنظيم المعرض به، وما يتميز به فريق العمل أنه أول من بادر بعمل معارض بالسعودية في الرياض عام 2019، وله سابقة أعمال مميزة.

وأضاف: نعمل بجدية على اختيار الشركات المناسبة لكل بلد لتحقيق أكبر نسبة مبيعات تناسب العميل في هذه المنطقة، بمعنى أن كل بلد به عاملون مصريون بشكل مختلف، ومهن مختلفة وتجمُّع جغرافي مختلف، وهناك عدد كبير يعمل بالخارج ليس من سكان القاهرة أو المدن الكبيرة، منهم من يقيم في الدلتا والصعيد والإسكندرية.

تصدير التنمية الاقتصادية الشاملة التي حققتها مصر في عهد السيسي

لذلك نعمل على دراسة الموجودين في البلد الذي يقام به المعرض، ليكون المعروض مناسبًا للجميع، ومنهم من يبحث عن مشروعات بالساحل الشمالي والعين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة،

ونعمل على تنوع الشركات المشاركة لتناسب تنوع الزوار، كذلك لتحقيق النجاح المستهدف للشركات المشاركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة إنفينيتي فينكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن الشركة تمتلك قاعدة بيانات عريضة لعدد من المصريين العاملين والمقيمين بالخارج في 6 مدن بالخليج، بما يقرب من 30 ألف مهندس مصري في المنطقة الشرقية، إضافة إلي ما يقرب من 4500 طبيب

مشيرًا إلى أن الترويج للمعرض يشمل وسائل التواصل المعروفة، منها الراديو والتليفزيون والصحف والمواقع الإلكترونية،

إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، وإعلانات الطرق في المناطق المستهدفة، فضلًا عن التواصل عن طريق الرسائل عبر “SMS” والوتس آب وغيرها.

نمتلك قاعدة بيانات عريضة للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج في 6 مدن بالخليج

قال محمد الصعيدي إنه خلال عام 2023 تستهدف الشركة إقامة 3 معارض جديدة بدول الخليج سيتم الإعلان عنها في الموعد المناسب، وندرس الأماكن التي تتميز بقوة شرائية مرتفعة وتفتقر لإقامة المعارض العقارية المصرية.