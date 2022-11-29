«إنفينيتي تاورز» توقع اتفاقية مع«سَفِلز مصر» لإدارة برج العاصمة الإدارية

وقعت شركتي إنفنتي تاورز للتنمية العمرانية، مطورة مشروع برج إنفينيتي، وشركة سَفِلز للاستشارات العقارية اتفاقًا لإدارة المبنى الإداري النموذجي برج إنفنتي في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر التوقيع كل من الدكتور أسعد سلامة، المدير العام لشركة إنفنتي تاورز للتنمية العمرانية، وكاتسبي لانجر باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، كما كان بين الحضور كذلك عدد من المسؤولين التنفيذيين من كلا الشركتين.

يُعد برج إنفنتي أحد أطول ناطحات السحاب في مصر، وسيكتمل بناؤه على ثلاث مراحل تنتهي بحلول نهاية عام 2024 بإجمالي استثمارات بلغ 2.5 مليار جنيه.

ويقع البرج الإداري والذي يبلغ ارتفاعه 200 متر في منطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة (NAC) وعلى بعد 300 متر من البرج الأيقوني، يضم مساحات مكتبية مفتوحة تمتد على مساحة 1560 مترًا مربعًا، عبارة عن مخطط أرضي مفتوح للطوابق المتكررة بدون أعمدة، وبارتفاع سقف 4.5 متر ، وموقف سيارات من خمس طوابق تحت الأرض يتسع لـ 800 سيارة، بالإضافة إلى 20 مصعدًا.

من المقرر لبرج إنفنتي أن يصبح أطول مبنى حاصل على شهادة LEED في مصر، ويأتي المشروع كثمرة نتاج سنوات من الخبرة العالمية في العمل في الاستشارات وتطوير المباني شاهقة الارتفاع من خلال مكتب سلامة ستركتشرال انجنيرز.

مكتب سلامة ستركتشرال انجنيرز، هو المستشار الرئيسي للمشروع يملك خبرة إقليمية تمتد إلى 40 عامًا من العمل في مصر ودبي، والرياض، وجدة، والدوحة و ينضم المكتب إلى شركاء آخرين في تأسيس شركة إنفنتي تاورز للتنمية العمرانية تحت إدارة الدكتور سلامة.

وعلق الدكتور سلامة على الشراكة قائلًا: “منحتني العشرون عامًا الماضية التي قضيتها في دبي خبرات كبيرة ومتنوعة. كل مشروع نعمل عليه يتضمن أنماط تصميم مبتكرة ومركبة باستخدام أدوات بناء منتقاة بعناية، سيكون برج إنفنتي هو مشروعي رقم 131، أتطلع بحماس كبير لهذا المشروع الجديد وأعلم أن الخبرات التي راكمتها من الأبراج الـ 130 التي عملت بها ستضمن لبرج إنفنتي أن يصبح تحفة فنية و نقلة في مشهد الأبراج في مصر”.

من جانبه قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر: “يشرفنا أن تختارنا إنفنتي تاورز للتنمية العمرانية لنكون شريكها للإدارة المشروع، كلنا ثقة أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في منهجية البناء مُستخدمًا أفضل التصاميم الفاخرة وأحدث تقنيات إدارة المباني وأكثرها سلاسة، يمنحنا هذا البرج أيضًا الفرصة للاستفادة من خبراتنا في إدارة ناطحات السحاب حول العالم وتطبيقها في مصر”.