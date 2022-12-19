«إنفينيتى كلينك فارما» للأدوية تستهدف 300 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الحالى

تستهدف شركة «إنفينيتى كلينك فارما» لصناعة مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، زيادة مبيعاتها بنهاية العام الحالى، لتصل إلى 300 مليون جنيه، مقابل 180 مليونًا خلال 2021.

وأنشئت «إنفينيتى كلينك فارما»، فى 2016، وتملك مصنعًا بالمنطقة الصناعية بالمنصورة الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع، ويتضمن المصنع 30 خط إنتاج بقدرة 50 مليون عبوة سنويا، وفقًا لمحمد أبو الحمايل، المدير التنفيذى فى تصريحات خاصة لـ«المال» .

وقال «أبو الحمايل» إن زيادة المبيعات مرتبطة بارتفاع سعر الدولار ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج، والتى تدخل فى صناعة المنتجات بنسبة %90، الأمر الذى انعكس على سعر بيع المنتج بالسوق المحلية.

وأضاف أن «إنفينيتى»، تصدر نحو %15 من كامل إنتاجها إلى دول ، أبرزها السعودية والعراق والسودان ونيجيريا وكينيا واليمن، والباقى يوزع بالسوق المحلية.

وقال إن الشركة تخطط لرفع القدرة الإنتاجية من خلال عمل توسعات جديدة خلال العام المقبل، عبر زيادة ساعات العمل بهدف تلبية طلب السوق الخارجية، خاصة أنه من المستهدف فتح أسواق جديدة فى أفريقيا استغلالًا لاتفاقية «الكوميسا».

وبلغت صادارت الأدوية 153 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 177 مليونا، وفقًا للمجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية.

وتصدر مصر الأدوية إلى عدة دول، منها الدول الآسيوية، مثل كازاخستان والدول العربية، مثل الكويت والإمارات والعراق وتونس والبحرين والجزائر والمغرب وليبيا والأردن.

وحول العقبات التى يواجهها مصنعو المكملات الغذائية حاليًّا فى ترخيص منتجاتهم، أكد «أبو الحمايل» أن صعوبة توفير مدخلات الإنتاج من أبرزها.

وأشار إلى أن المكملات الغذائية قطاع واعد يُوفر فرص عمل كثيرة واستثمارات مرتفعة، إضافة إلى أنه يسهم فى زيادة حجم الصادارات المصرية.

ولفت «أبو الحمايل»، إلى أن المصانع المصرية للمكملات أثبتت جدارتها فى وقت جائحة كورونا الذى كان يتطلب حينها توفير أكثر معروض ممكن من مختلف أنواع الفيتامنيات، مضيفًا أن العالم يتجه الآن إلى مقويات المناعة، الأمر الذى يزيد من فرص تعظيم حجم الصادارات المصرية فى القطاع.

ويقارب عدد الشركات العاملة بسوق المكملات الغذائية والمسجلة بهيئة سلامة الغذاء نحو 3000 شركة.