«إنفينيتى فينكس» تستهدف 500 مليون جنيه مبيعات من معرض الدمام بالسعودية

تنوى شركة “إنفينيتى فينكس” لتنظيم المعارض والمؤتمرات، عقد النسخة الأولى من معرض “THE ICON SHOW” فى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، فى الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، مع استهداف حجم مبيعات يتخطى 500 مليون جنيه.

وقال محمد الصعيدي، الرئيس التنفيذى للشركة، إن الهدف الأساسى من تنظيم المعارض الخارجية، هو التصدير العقارى بمفهومه المتكامل، بمعنى تصدير التنمية الاقتصادية الشاملة التى حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، بخلاف استعراض التوسع العمرانى فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف – فى تصريحات صحفية بحضور “المال” – أنه خلال المعرض سيتم تناول البنية التحتية القوية وشبكة الطرق، التى تعد محاور أساسية للتنمية الحقيقية فى المناطق الجديدة، إضافة إلى البدء فى تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، ومستهدف أن تصل إلى 30 مدينة جديدة بإجمالى استثمارات 690 مليار جنيه.

وأكد أن تلك المشاهد السابقة تدفعنا للتوسع فى تنظيم معارض تليق بسمعة مصر وبالمطورين ، بداية من أعلى فئة للإسكان الفاخر والمتميز، والمدن الساحلية الأكثر رفاهية، وصولًا للفئات المتوسطة التى يحتاج إليها المصريون فى الخارج لتملك عقار مناسب.

ورأى «الصعيدي» أن هذه الفترة تعد فرصة ذهبية للتصدير العقارى لعدة عوامل منها انخفاض الأسعار بالمقارنة مع العقارات فى الدول المحيطة، كما أن الاستثمار العقارى فى مصر على مر التاريخ هو الاستثمار الآمن ولم ولن يخسر أبدا، وكما يطلق عليه هو وتعد عقيدة عند المصريين أن “العقار هو الابن البار”.

وعن اختيار الدمام لإقامة النسخة الأولى للمعرض، قال إن الشركة درست جيدًا المدينة، والتى أكدت أن %60 من حجم الأعمال التجارية بالمملكة موجودة فى المنطقة الشرقية، وأغلب المواطنين المقيمين بها رجال أعمال أو يعملون فى وظائف مرموقة بمستوى دخل مرتفع، وهى من المدن التى تتميز بمستوى حياة مرتفع، وبها عدد كبير من المصريين والعرب والأجانب.

“كما نتج عن الدراسة أن الدمام قريبة من البحرين، والشركة تستهدف المقيمين فى البحرين أيضا لقرب المسافة بينها وبين الدمام، وهو ما سيساهم فى زيادة عدد الزوار من الدمام والمدن المحيطة بها، خاصة أنه أول معرض عقارى مصرى بالمنطقة”، وفقاً لـ “الصعيدى”.

وأشار إلى أنه تم تحديد أهم الفنادق بالدمام لإقامة المعرض، وهو فندق شيراتون الذى يمتاز بموقعة الإستراتيجى بمنتصف المدينة، والقاعة تستوعب 17 جناحًا على مساحات متنوعة، بداية من 18 إلى 60 مترا حسب اختيار الشركة ، مشيرا إلى أن المساحات لكل عارض تم تحديدها على مقاسات محددة تستوعب الشكل الجمالى والديكور لكل عارض والمتعارف عليها عالميا.

ولفت “الصعيدى” إلى أن فريق العمل يطمح فى نجاح المعرض للاستدامة، والوصول للعملاء المستهدفين، وتحقيق أكبر نسبة نجاح ومبيعات.

وقال : “نعمل على دراسة اتجاهات السوق فى البلد التى يتم تنظيم المعرض بها، وما يتميز به فريق العمل أنه أول من بادر بتنظيم معارض بالسعودية فى الرياض عام 2019 وله سابقة أعمال مميزة”.

وأضاف نعمل على اختيار الشركات المناسبة لكل بلد لتحقيق أكبر نسبة مبيعات تناسب العميل فى هذه المنطقة، بمعنى أن كل بلد بها مصريون بشكل مختلف، ومهن مختلفة هناك عدد كبير يعمل بالخارج ليس من سكان القاهرة أو المدن الكبيرة، منهم من يقيم فى الدلتا والصعيد والإسكندرية، لذلك نستقطب شركات بها وحدات تكون مناسبة للجميع.

ورأى أن بعض العملاء منهم من يبحث عن مشروعات بالساحل الشمالى والعين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالى نعمل على تنوع الشركات لتناسب الزوار، كذلك لتحقيق النجاح المستهدف للمشاركين.

وأكد أن الشركة تمتلك قاعدة بيانات عريضة لعدد من المصريين العاملين والمقيمين بالخارج فى 6 مدن بالخليج، بما يقرب من 30 ألف مهندس فى المنطقة الشرقية، إضافة إلى ما يقرب من 4500 طبيب، ومدرسون وأساتذة الجامعة ورجال أعمال ، بالإضافة إلى استهداف المواطنين السعوديين والعرب للاستفادة من مزايا تفعيل قانون الإقامة والجنسية الجديد.

وأشار “الصعيدى” إلى أن الترويج للمعرض يشمل وسائل التواصل المعروفة، منها الراديو والتليفزيون والصحف والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعى المتنوعة، وإعلانات الطرق فى المناطق المستهدفة.

وقال إنه خلال عام 2023 تستهدف الشركة إقامة 3 معارض جديدة فى دول الخليج سيتم الإعلان عنها فى الموعد المناسب، وندرس الأماكن التى تتميز بقوة شرائية مرتفعة وتفتقر لإقامة المعارض العقارية المصرية.

يذكر أن شركة “إنفينيتى فينكس” لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة مساهمة مصرية، لها عدة أفرع فى دول الخليج، منها “الإمارات، الرياض وعمان، ونشاطها متنوع فى جميع الفاعليات والمنتديات.