«إنفينيتى باور» تستورد 100 شاحن للسيارات الكهربائية من أوروبا

تعاقدت شركة «إنفينيتى باور» على استيراد 100 شاحن للسيارات الكهربائية من إحدى الدول الأوروبية تمهيدا لتركيبها فى السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة.

وكشف مصدر مسئول فى الشركة العاملة بمجال حلول الطاقة الشمسية – فى تصريحات لـ«المال» – أن إجمالى تكلفة الشواحن المستوردة تصل لنحو 30 مليون جنيه، موضحا أن شركته تعتمد على التكنولوجيا الأوروبية وتحديداً الألمانية والهولندية.

وأكد أن شركته لا تواجه مشكلة فى توفير العملة الأجنبية حالياً لاسيما فى ظل حدوث انفراجة فى تدبير الدولار لبعض مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى عدم ارتفاع تكلفة تلك الشواحن.

وتوقع وصول إجمالى عدد محطات شحن السيارات الكهربائية المملوكة للشركة بنهاية العام الجارى لنحو 135 تتواجد فى جميع طرق السفر الرئيسية لكل من القاهرة والإسكندرية والغردقة والإسماعيلية والعين السخنة وغيرها، ترتفع لنحو 300 محطة بنهاية 2023 ضمن خطتها للتوسع فى تغطية أغلب محافظات الجمهورية.

وأوضح أن «إنفينيتى» تدرس تدشين عدد من الشواحن خلال الفترة المقبلة بأكثر من محطة فى نطاق محافظة الإسكندرية بعد انتهائها من تشغيل نحو 18 أخرى لشحن السيارات الكهربائية قبل انعقاد قمة المناخ «cop27».

ووقعت «إنفينيتى» منذ أيام مذكرات تفاهم ضخمة بالتحالف مع شركات عربية ومحلية وأجنبية لتدشين مشروعات لطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر هى الأضخم فى العالم خاصة فى مجال الرياح على هامش قمة «cop27».

ووقع تحالف يضم شركات «إنفينيتى» وحسن علام للمرافق ومصدر الإماراتية مذكرتى تفاهم مع وزارة الكهرباء والصندوق السيادى المصرى والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير محطتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، واحدة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأخرى على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بقدرة 2 جيجاوات لكل منها.

ويتطلع التحالف إلى إنتاج نحو 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاوات بحلول عام 2030 مما يمكنهم من إنتاج 2.3 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير، بالإضافة إلى مذكرة لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 10 جيجاوات فى مصر، ستكون إحدى أكبر المزارع فى العالم عند اكتمالها.