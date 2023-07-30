«إنفينكس» تفتتح مصنعا لإنتاج هواتفها فى مصر بمدينة العبور

دشنت شركة إنفينكس مصر خط إنتاج جديد للهواتف الذكية في مصر بأحد المصانع بمدينة العبور لإنتاج موديلات جديدة من هواتفها الذكية في السوق المصرية وهو هاتف” Infinix smart 7″ الجديد كليا والذي ينتج عبر خطوط إنتاج الشركة في مصر تحت شعار “صنع في مصر”.

وقالت شركة إنفينكس في بيان اليوم إن الخط الجديد يعد توسعا لاستثماراتها فى مصر مع استمرار خطوط الإنتاج القديمة في المنطقة التكنولوجية في أسيوط في العمل كما هي لإنتاج موديلاتInfinix بشكل منتظم للسوق المصرية، وقد قدمت بالفعل إنتاج متميز من سلسلة SMART وHOT والتي تعد أكثر شعبية بين الأجيال الشابة في مصر وتم طرحها في السوق المصرية ولاقت نجاحا كبيرا وهو ما يعد إنجازا جديدا تحققه الصناعة المصرية.

وكشفت شركة إنفينكس، عن أن خط الإنتاج الجديد يعد من أحدث خطوط إنتاج الهواتف الذكية من حيث تكنولوجيا الصناعة والدقة، بجانب أنه تم تزويد المصنع بمعمل لاختبار جودة الهواتف المنتجة في المصنع الجديد ، حيث يخضع الهاتف لعدد كبير من الاختبارات التي تقيس جودة كل جزء من أجزاء الهاتف سواء الشاشة أو البطارية أو السوفت وير الخاص به.

وأوضحت شركة” Infinix” أن المصنع الجديد وفر عددا كبيرا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث إن كافة العمالة في المصنع من الشباب المصري ، الذين تم تدريبهم من خلال متخصصين في صناعة الهواتف الذكية ، مؤكدة أن العمالة المصرية أثبتت كفاءة كبيرة في مجال تصنيع الإلكترونيات.

وأكدت شركة إنفينكس على استمرارها في تصنيع هواتفها الذكية تحت شعار “صنع في مصر”، من أجل المساهمة في توطين تلك الصناعة، موضحة أن السوق المصرية محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الشركة تولي اهتماما كبيرا بعملية التصنيع في مصر ، أملة في المزيد من الدعم المقدم من الحكومة المصرية في صورة حوافز استثمارية تشجع الشركات على توسيع الإنتاج من أجل التصدير للأسواق المجاورة خصوصا في ظل القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

يذكر أن شركة إنفينكس قد قامت بتجميع 3 هواتف خلال العام الجاري على خطوط إنتاجها في مصر وهي : Infinix smart 7 و HOT 12i و HOT 20i والتي حملت جميعها شعار “صنع في مصر” ، وقد لاقت الهواتف إقبالا كبيرا عليها خاصة من فئة الشباب حيث تلبي طموحه للتكنولوجيا الحديثة بسعر منافس وهو ما شجع الشركة على توسعة خطوط إنتاجها في مصر من خلال مصنع العبور الجديد.

وأعلنت شركة إنفينكس العلامة التجارية الناشئة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ، عن إطلاق هاتفها الجديد Infinix smart 7 في السوق المصرية تحت شعار “صنع في مصر”.

ويعد هاتف “Infinix smart 7” الهاتف الثالث الذي تقوم إنفينكس بتصنيعه عبر خطوط إنتاجها في مصر منذ بداية العام الجاري لينضم إلى سلسلة من الهواتف المميزة التي قامت الشركة بتصنيعها في مصر منذ بداية العام.

ويعد هاتف “إنفينكس سمارت 7″ هو الجيل الجديد من” Infinix Smart 6″ الذي حقق نجاحا وشهرة كبيرة في السوق المصرية ويقدم الهاتف الجديد مواصفات تلبي متطلبات المُستهلك وخصوصا فئة الشباب، وبسعر تنافسي.

يأتي هاتف “إنفينيكس Smart 7 “بتصميم عصري ثلاثي الأبعاد يتميز بالمتانة حيث تم إجراء أكثر من 200 اختبار عليه للتأكد من متانته وملائمته لكافة الظروف .

وقد تم تزويد هاتف ” smart 7 ” بشاشة عرض IPS LCD مقاس 6.6 بوصة فائقة الوضوح بدقة ووضح 1612 × 720 بيكسل، مع معدل كثافة بيكسلات 267 نقطة لكل بوصة، ودرجة سطوع قياسية 500 شمعة في المتر المربع، ونسبة شاشة إلى هيكل 84.6%.

ويتمتع الهاتف بأداء سلس حيث يتوافر بذاكرة 64 جيجابايت تصل إلى 2 تيرابايت مع ذاكرة عشوائية 7 جيجابايت لأول مرة في تلك الفئة ، وكاميرا خلفية فائقة الوضوح تعمل بخواص الذكاء الاصطناعي بدقة 13 ميجابكسل.

كما يأتى الهاتف ببطارية عملاقة سعة 5000 ملي امبير تتحمل العامل الشاق طوال اليوم ، وتشغيل الفيديوهات والأفلام وممارسة الألعاب لأطول فترة ممكنة، كما يتوافر في الهاتف خواص أمان متعددة سواء بصمة الإصبع أو الوجه وهو ما يوفر مستويات أمان عالية.