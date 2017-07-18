اتصالات وتكنولوجيا

إنفينكس تحقق المركز الأول فى مبيعات الأون لاين

المال- خاص:استطاعت شركة "إنفينكس" إحدى الشركات الرائدة فى سوق الهواتف الذكية تحقق المركز الأول فى حجم المبيعات "الأون لاين" وتحتل المرتبة الثالثة بين أكبر مصنعى الهواتف الذكية.وتنافس إنفينكس بمنتجاتها أكبر الشركات العالمية، وتتخذ من مصر الانطلاقة لدول المنطقة، وقريبا تواجد قوى بالسوق الهندية&nb
18 يوليو، 2017 18 يوليو، 2017

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المال- خاص:

استطاعت شركة “إنفينكس” إحدى الشركات الرائدة فى سوق الهواتف الذكية تحقق المركز الأول فى حجم المبيعات “الأون لاين” وتحتل المرتبة الثالثة بين أكبر مصنعى الهواتف الذكية.


وتنافس إنفينكس بمنتجاتها أكبر الشركات العالمية، وتتخذ من مصر الانطلاقة لدول المنطقة، وقريبا تواجد قوى بالسوق الهندية بعد ثبوت قوتها ومكانتها الكبيرة وسط أكبر مصنعى الهواتف الذكية تماشيا مع استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الريادة بالأسواق التى تتواجد بها مع مضاعفة حجم مبيعاتها وحصتها التسويقية وتمكنها من كسب ثقة عملائها خلال فترة وجيزة.

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