إنفينكس تحتل صدارة مبيعات الهواتف أونلاين

محمود جمالأعلنت شركة "إنفينكس" الهواتف الذكية عن احتلالها المركز الأول فى حجم المبيعات "أون لاين"، مقارنة بأى علامة تجارية أخرى، كما احتلت المرتبة الثالثة كحصة سوقية والتى وصلت لأكثر من 15% وفقًا لأحدث الإحصائيات والدراسات الصادرة من GFK عن السوق المصرية، والتى شملت قائمة بأهم العلامات التجارية (ش

محمود جمال

أعلنت شركة “إنفينكس” الهواتف الذكية عن احتلالها المركز الأول فى حجم المبيعات “أون لاين”، مقارنة بأى علامة تجارية أخرى، كما احتلت المرتبة الثالثة كحصة سوقية والتى وصلت لأكثر من 15% وفقًا لأحدث الإحصائيات والدراسات الصادرة من GFK عن السوق المصرية، والتى شملت قائمة بأهم العلامات التجارية (شاومى– هواوى- أوبو- لينوفو- سامسونج).





ورغم عدم استقرار السوق المصرية وتذبذب أسعار العملات، فإن “إنفينكس” حافظت على حجم نموها السنوى، بل إن حجم نموها يتضاعف سنويًّا وتسعى “إنفينكس” ضمن استراتيجيتها لمضاعفة حجم الاستثمار بإفريقيا وضخ مزيد من الاستثمار فى مجال البحث والتطوير، وتستثمر “إنفينكس” بواقع 3- 5% من ميزانيتها العالمية للبحث والتطوير، خاصة فيما يخص احتياجات ومتطلبات العملاء لتطوير المنتجات بما يتلاءم مع ميولهم الشرائية وبأقل الأسعار، وهذا ما يلقى رضا وقبول العديد من المستخدمين ويجعلهم يقبلون على منتجات “إنفينكس” والتى تنوعت لتشمل أكثر من عائلة وسلسلة للهواتف الذكية “الهوت- النوت- والزيرو”، وكل سلسلة تشمل أكثر من منتج ويتم تحديثها مع كل إصدار وفقًا لأحدث التقنيات العالمية. وتعتبر “إنفينكس” منافسًا قويًّا لعدد من العلامات التجارية (شاومى– هواوى– أوبو- لينوفو- سامسونج)، خاصة فى الجودة والسعر.

لعب التواجد القوى لـ”إنفينكس” بالأسواق الإفريقية والشرق الأوسط دورًا قويًّا فى تأسيس علامتها التجارية عالميًّا انطلاقًا من السوق المصرية، ومنها لدول المنطقة وللأسواق الإفريقية، ومؤخرًا استطاعت “إنفينكس” أن تقتحم السوق الهندية، وبقوة من خلال تسويق استراتيجي ودراسات متطورة لاحتياجات العملاء.

مؤخرًا قامت “إنفينكس” بزيادة عدد مراكز خدمة العملاء، والتى من المقرر أن تصل إلى 10 مراكز بنهاية 2017 لتغطى جميع أنحاء الجمهورية، ولتصل لجميع عملائها بكل المحافظات، وتحرص “إنفينكس” على خلق بيئة عمل طويلة المدى مع وكلائها وموزعيها بالسوق المصرية، وهى من أوائل الشركات التى تحتل قاعدة عريضة من الوكلاء وصل عددهم حتى الآن إلى 5 وكلاء أسهموا فى انتشار منتجات “إنفينكس” بمصر.

وباستعراض انتشار منتجات “إنفينكس” نجد أنها تتواجد بمختلف المحافظات بنسب مختلفة 50% بالقاهرة الكبرى وضواحيها، و25% بمحافظات الدلتا، 15% بالإسكندرية، و10% بصعيد مصر.

كما تحرص “إنفينكس” على الاستثمار فى الكوادر البشرية، فالكنز البشرى هو سر نجاح ونمو “إنفينكس” بالأسواق المختلفة، كما أن الاستثمار فى تطوير مهارات موظفى الشركة له تأثير أكبر وملموس من الاستثمار والاعتماد على الكوادر الخارجية.

تأسست “إنفينكس” عام 2013 وتستهدف كل شرائح المستخدمين بمختلف أعمارهم، وتواجدت بقوة بالسوق المصرية والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وتعتبر “إنفينكس” من العلامات التجارية القوية بالمغرب ونيجيريا وكينيا وإندونيسيا والفلبين، وتخطط لبدء أعمالها التجارية بالهند بطرح أحدث وأفضل منتجاتها، ولديها فريق بحثى ضخم يجعلها دائمًا صاحبة الريادة فى طرح منتجات ذات تقنيات عالية وبأسعار تنافسية، وهذا ما يجعلها تتمتع بنقطة التقاء قوية مع عملائها.

وأطلقت مؤخرًا هاتفها الذكى “Infinix S2” وهو أول هاتف مزود بكاميرا أمامية مزدوجة 8 ميجا بكسل و13 ميجا بكسل، وخاصية الـWide Angel، وقريبًا ستشهد السوق المصرية انطلاقة قوية لهاتف Note 4 وNote 4 Pro.