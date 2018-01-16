إنفينتي 50 تنهي إجراءات زيادة رأسمالها إلى 135 مليون جنيه

شريف عمرأنهت شركة "إنفينتى سولار 50" للطاقة المتجددة، إجراءات زيادة رأسمالها من 15 مليونًا إلى 135 مليون جنيه، بزيادة نقدية 120 مليون جنيه، تم تمويلها من المساهمين الرئيسيين.وتولى مكتب زهران وشركاه للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى لزيادة رأس المال.وقال هانى زهران، الشريك بمكتب زهرا

شريف عمر

أنهت شركة “إنفينتى سولار 50” للطاقة المتجددة، إجراءات زيادة رأسمالها من 15 مليونًا إلى 135 مليون جنيه، بزيادة نقدية 120 مليون جنيه، تم تمويلها من المساهمين الرئيسيين.

وتولى مكتب زهران وشركاه للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى لزيادة رأس المال.

وقال هانى زهران، الشريك بمكتب زهران القانونى، والمستشار العام لمجموعة انفينتى، إن هيكل مساهمى إنفينتى يتوزع بين 51% للمجموعة القابضة، و49% لشركة إى بى فوجت الألمانية، وتملك الشركة محطة توليد للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات فى منطقة بنبان بأسوان.

وأضاف زهران، فى تصريحات خاصة لـ “المال”: محطة إنفينتى جاءت ضمن المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الشمسية فى أسوان، التى بدأت منذ فترة مرحلة التشغيل التجريبى، ومن المخطط الانتهاء منها منتصف يناير المقبل، على أن يبدأ بعدها التفاوض مع وزارة الكهرباء لتحديد تاريخ التشغيل الفعلى.

وأوضح أن زيادة رأس المال جاءت من خلال الأرصدة الدائنة، وبهدف التوافق مع اشتراطات المقرضين وعلى رأسهم بنك إل بى الألمانى.

وأطلقت الحكومة برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة عام 2014 لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح، بقدرة 4300 ميجاوات باستثمارات تصل 7 مليارات دولار، وتتضمن 2300 ميجاوات للمشروعات الشمسية، بينها 300 ميجاوات لمحطات أقل من 500 كيلووات، وألفى ميجاوات لمحطات الرياح.

كانت إنفينتى أول الشركات التى نجحت فى الفوز فى المرحلة وإنشاء محطة كهربائية، وتملك العديد من محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 184 ميجا فى مناطق أسوان وأكتوبر.