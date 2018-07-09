«إنفينتى E» و«الوطنية للطرق» يتفقان على إنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية

شريف عمر:وقعت شركة إنفينتى e مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للطرق تتيح لها حق استغلال مساحات مختلفة من محطات البنزين والاستراحات التابعة للأخيرة على الطرق السريعة فى إقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية.وقال هانى زهران، الشريك المؤسس لمكتب زهران القانونى، إن إنفينتى القابضة أسست ذراعاً استثمارياً

شريف عمر:

وقعت شركة إنفينتى e مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للطرق تتيح لها حق استغلال مساحات مختلفة من محطات البنزين والاستراحات التابعة للأخيرة على الطرق السريعة فى إقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية.

وقال هانى زهران، الشريك المؤسس لمكتب زهران القانونى، إن إنفينتى القابضة أسست ذراعاً استثمارياً جديداً تحت مسمى إنفينتى e بالشراكة مع مستثمرين آخرين، ليختص بالعمل فى مجال شحن السيارات الكهربائية داخل محطات الوقود المملوكة للوطنية للطرق، أوعبر تركيب أجهزة الشحن داخل المجتمعات العمرانية، أوبمواقف السيارات.

ويتولى مكتب زهران وشركاه للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى لمجموعة إنفينتى القابضة فى توسعاتها الحالية بالسوق المصرية.

وأشار زهران فى تصريحات خاصة لـ «المال«، إلى أن إنفينتى تتفاوض مع الوطنية للطرق على تركيب أجهزة شحن بسلسلة محطات شل أوت الجديدة، التى بدأت الوطنية اطلاقها مؤخراً بالطرق الحديثة، لافتا إلى أن الوطنية تستهدف تعزيز انتشار شل أوت بالوجهين البحرى والقبلى.

وأوضح أن الطرفين فى مرحلة التفاوض للوصول إلى الشكل النهائى للتعاون، مشيراً إلى أن إنفينتى e، وقعت مؤخراً عقداً لتوزيع أجهزة شحن مع شركة إى فى بوكس الهولندية.

وتعمل إنفينتى القابضة بمجال توليد الطاقة الشمسية، وهى مملوكة لعائلة منصور، وتمتلك محطات بمنطقة بنبان بأسوان، وكانت قد استحوذت على حصة أقلية محدودة من رأسمال شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، خلال 2016.

وفى مارس الماضى، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يسمح باستيراد سيارات ركوب تعمل بالكهرباء، فى إطار رغبتها لتشجيع السوق المحلية على استخدام تلك الفئة الصديقة للبيئة، كما أن تكلفة وقودها وصيانتها منخفضة مقارنة بالعربات التقليدية.

