«إنفينتى باور» تفاوض 3 شركات لتدشين مصنع لتجميع شواحن السيارات الكهربائية محلياً

تفاوض شركة «إنفينتى باور» 3 شركات من ألمانيا وهولندا ومصر، لتدشين مصنع لتجميع شواحن السيارات الكهربائية محليًا كجزء من الخطة التوسعية الجارى تنفيذها، والتى تشمل زيادة عدد المحطات.

وأوضح شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع المركبات الكهربائية بـ«إنفنيتى باور»، إن الشركة بدأت مشاورات بالفعل مع أحد الشركاء المحليين المتخصصين فى مجال تصنيع بعض مكونات الشواحن، ضمن مساعيها لتدشين مشروع التجميع فى مصر، وهو ما سيسهم فى تقليل فاتورة استيراد الشواحن الجاهزة، خاصة مع توجه الدولة بقوة لدعم ومساندة عملية التحول نحو السيارات النظيفة على نحو يخلق فرصًا جديدة للتوسع والاستثمار.

وأشار إلى أن «إنفنيتى باور» تتفاوض بالتوازى مع شركتين، إحداهما من ألمانيا والأخرى من هولندا، بغرض تصنيع شواحنها فى مصر والإمداد بالمكونات، فى إطار حرصها على تقديم منتج أوروبى للسوق المحلية، وبسعر مناسب يسهم فى زيادة إقبال العملاء على هذه الفئة.

فى سياق متصل، قال «عبد الغفار» إن الشركة ستضخ استثمارات لا تقل عن 400 مليون جنيه حتى عام 2025، فى إطار خطتها الرامية إلى زيادة عدد محطات الشحن للمركبات الكهربائية لتصل لنحو 500.

وأوضح أن هذه المشروعات يجرى تمويلها ذاتيًا فى الوقت الراهن، رغم إبداء العديد من البنوك رغبتها فى إقراض الشركة، لافتًا إلى لجوئها إلى القطاع المصرفى فى المستقبل إذا اقتضت الضرورة. ولفت إلى مفاوضات أولية مع شريك أردنى لبدء مشروع مشترك فى مجال البنية التحتية للسيارات الكهربائية، فى إطار التوسعات التى تخطط لتدشينها فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تشمل دولتين أخريين -دون أن يسميهما.