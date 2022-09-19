«إنفوناس» البحرينية لخدمات الاتصالات تبدأ نشاطها فى مصر

بدأت شركة إنفوناس البحرينية لخدمات الاتصالات نشاطها فى مصر، كأول استثمار مباشر للمملكة فى القطاع بالسوق المحلية.

قال محمد مفتاح، رئيس قطاع الأمن السيبرانى واستمرارية الأعمال بـ «إنفوناس» انها تفاوض 3 شركات مصرية تعمل فى قطاع خدمات الاتصالات والحلول التكنولوجية، لتوقيع اتفاقيات تعاون معها، لكنه لم يكشف عن أى تفاصيل.

ولفت مفتاح إلى أن شركته تعتزم تحويل مصر إلى مركز محورى للتوسع فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2024.

جاء ذلك على هامش اليوم الأول من فعاليات المؤتمر العربى السنوى السادس لأمن المعلومات، الذى تنظمه شركة ASC للاستشارات، على مدار يومى 18 و19 سبتمبر، وترعاه جريدة «المال» إعلاميا.

وأوضح مفتاح، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة تقدم خدماتها حاليا فى البحرين وعدد من دول مجلس التعاون الخليجى منها السعودية وعمان والإمارات، مشيرا إلى أن «إنفوناس» تنظر إلى مصر كسوق واعدة فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بالمنطقة.

وأكد أن السوق المصرية تمتلك مقومات تؤهلها للصدارة على خريطة المنافسة العالمية، لذلك تسعى الشركة لاستغلالها عبر تطوير حلول مبتكرة.

وفى سياق متصل، أشار مفتاح إلى أن «إنفوناس» وقعت مؤخرا شراكات ومذكرات تعاون مع عدد من الشركات بجميع أحجامها وتنتمى للقطاعين الحكومى والخاص بدول مجلس التعاون الخليجى.

يذكر أن «إنفوناس» تأسست فى عام 2016 بدولة البحرين وتعمل على تقديم حلول الاتصالات لمشغلى شبكات المحمول بمجلس التعاون الخليجى، بالإضافة إلى خدمات استشارية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والبحرين لتصل إلى 917.2 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 401 مليون خلال 2020 بنسبة زيادة %128.7. ◗❙