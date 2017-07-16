إنفور تتعاقد مع الزاهد السعودية لتطوير أعمالها إلكترونيًا

المال – خاصأعلنت اليوم شركة إنفور، لحلول تطبيقات الحوسبة السحابة، عن إطلاق المرحلة الأولى من حلول M3 لصالح مجموعة شركات الزاهد السعودية.وكانت الهيئة الإدارية لمجموعة شركات الزاهد قد وضعت فى 2012 خارطة طريق للارتقاء بأعمال المجموعة، بدءاً من تنفيذ برنامج M3 من إنفور لتوحيد مهام الأعمال الر

المال – خاص

أعلنت اليوم شركة إنفور، لحلول تطبيقات الحوسبة السحابة، عن إطلاق المرحلة الأولى من حلول M3 لصالح مجموعة شركات الزاهد السعودية.

وكانت الهيئة الإدارية لمجموعة شركات الزاهد قد وضعت فى 2012 خارطة طريق للارتقاء بأعمال المجموعة، بدءاً من تنفيذ برنامج M3 من إنفور لتوحيد مهام الأعمال الرئيسية على امتداد شركات المجموعة، وتأسيس قوى عاملة أكثر كفاءةً وفعاليةً، وتحسين عملية اكتساب العملاء الجدد والاحتفاظ بهم. ويتماشى هدف مجموعة شركات الزاهد المتمثل في تحقيق التميز والكفاءة التشغيلية مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع المصادر الاقتصادية للمملكة على صعيد القطاع الخاص.

وقال باريج سراج، مدير التنفيذي للمعلومات لدى شركة الزاهد للمعدات الثقيلة: “تمكنا بفضل هذا التعاون مع شركة إنفو من تبسيط وتوحيد وتحويل ممارساتنا التجارية السابقة لتحقيق أهداف التميز التشغيلي لمجموعة شركات الزاهد. وبالنظر إلى شمولية واتساع نطاق حلول شركة إنفور، فإن هذه الخطوة تشكل الفرصة المثالية بالنسبة لنا كي نتمكن من تحويل المجموعة بأكملها، ونتمتع بقدرة أكثر تنافسية من خلال تعزيز وضوح المعلومات التجارية الهامة، وتسهيل تدفق البيانات بين الإدارات بشكل انسيابي، وتبسيط العمليات التجارية في جميع مواقعنا”.

وتابع سراج قائلاً: “بفضل تحقيقنا لهذا الانجاز الرائد والمميز في رحلتنا التقنية، فإن مجموعة شركات الزاهد أضحت تشجع عمليات التحول الرقمي على كافة مستويات أعمالنا، لأننا وعملاءنا لمسنا فوائد غير مسبوقة نتيجة هذا الانجاز”.

يذكر أن حلول M3 من إنفور يتضمن تطبيقات لصناعة المعدات الثقيلة وقابلة للتطوير والتوسيع، بما فيها تنفيذ عمليات سلسلة التوريد، ورصد حركة المستودع اثناء الحركة والتنقل، ومتابعة إدارة المبيعات، والمحاسبة المالية.

من جهته قال طارق تامان، المدير العام لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة إنفور: “سعت مجموعة شركات الزاهد لتحقيق قدرة تنافسية متميزة في ظل حركة السوق التنافسية، والمتنامية باستمرار. ولا تنحصر قدرة حلول M3 من إنفور على توفير المرونة العالية الضرورية لإدارة البيئات المختلطة والمعقدة فحسب، لكنها توفر أيضاً انسيابية في حركة البيانات، مع قابلية التوسع لتحقيق النجاح على صعيد القطاع الخاص الحيوي فى المملكة العربية السعودية”.