إنفورما وآرت لاين يدرسان تدشين معرض للشاحنات والأتوبيسات

شريف عيسىتدرس «آرت لاين إيه سى جى» و«إنفورما مصر»، إقامة معرض للشاحنات والأتوبيسات، بالتزامن مع موعد انعقاد معرض «أوتو تك»، متخصص فى قطع غيار السيارات والإكسسوارات، ومعدات مراكز الصيانة، والخدمة، والصناعات المغذية، والمقرر انطلاق فاعلياته خلال ديسمبر من العام ال

شريف عيسى

تدرس «آرت لاين إيه سى جى» و«إنفورما مصر»، إقامة معرض للشاحنات والأتوبيسات، بالتزامن مع موعد انعقاد معرض «أوتو تك»، متخصص فى قطع غيار السيارات والإكسسوارات، ومعدات مراكز الصيانة، والخدمة، والصناعات المغذية، والمقرر انطلاق فاعلياته خلال ديسمبر من العام الجارى.

وقال أحمد عزى، مدير اللجنة المنظمة لمعارض قطاع السيارات، إن الخطوة مازالت قيد الدراسة، فى ظل حالة الضبابية التى يمر بها السوق حالياً، وتراجع معدلات نموه على مدار العاميين الماضيين، تأثرا بقرار تحرير سعر الصرف، وضعف الطلب.

وأشار إلى انطلاق فاعليات الدورة 25 من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، خلال سبتمبر المقبل، بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وكان قد تم افتتاحه فى أكتوبر من العام الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن معرض أوتوماك – فورميلا، كان يعقد على مدار تاريخه الممتد لأكثر من 24 عاماً، خلال مارس من كل عام، إلا أنه نظراً للتحديات التى واجهت سوق وصناعة السيارات، قررت آرت لاين إيه سى جى، وإنفورما مصر، تعديل موعده إلى سبتمبر، بناءً على رغبة الشركات.

وأكد عزى على عدم عزم اللجنة المنظمة لمعرض أوتوماك – فورميلا، لإقامة جناح منفصل لعرض وبيع السيارات المستعملة، بالتزامن مع معرض أوتوماك – فورميلا.