«إنفورما ماركتس» تبحث مع «التمثيل التجارى» و«المجلس التصديرى» مشاركة كيانات أجنبية فى «أوتو تك»

تبحث «إنفورما ماركتس» مع جهاز التمثيل التجارى المصرى والمجلس التصديرى للصناعات المغذية للسيارات فرص مشاركة شركات عالمية فى معرض «أوتو تك» المتخصص فى قطاع خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، والذى من المقرر عقدة فى الفترة من 15 حتى 17 أكتوبر المقبل.

وقال مصدر مسئول فى شركة «إنفورما ماركتس» إنها طالبت من مكتب التمثيل التجارى والمجلس التصديرى للصناعات المغذية للسيارات مخاطبة كبرى الشركات الأجنبية المتخصصة فى مجال صناعة قطع الغيار والمكونات المستخدمة فى صناعة المركبات بمختلف فئاتها لبحث فرص المشاركة فى معرض «أوتو تك».

وأضاف أنه من المرتقب تنظيم لقاءات بين مسئولى الشركات الأجنبية والكيانات المحلية لبحث التعاون المشترك بينهم والاستفادة بينهم فى مجال الصناعة والتوريدات من الأجزاء والمكونات.

و أكد إيهاب أبو العنين مدير تطوير الأعمال فى رابطة الصناعات المغذية للسيارات أنها تقوم أيضًا بالتنسيق بين شركات المكونات والجهات المشرفة على معرض «أوتو تك» بالإضافة إلى بحث مشاركة المصنعين المحليين فى هذه الدورة من المعرض.

وأوضح أن العديد من شركات الصناعات المغذية أبدت اهتمامًا بالمشاركة فى «أوتو تك» باعتباره أحد المعارض الجاذبة للكيانات الأجنبية تحديدًا “الآسيوية” التى تقوم بتسويق منتجاتهم والبحث عن موردين للأجزاء من المكونات المطلوبة فى صناعة المركبات بمختلف فئاتها.

ويهدف معرض أوتو تك إلى إتاحة الفرصة أمام العارضين للقاء والتواصل المباشر مع الزوار المتخصصين فى قطاع السيارات وإقامة علاقات مثمرة مع العملاء المحتملين.

ويمثل المعرض فرصة ذهبية للعديد من التجار الذين يسعون إلى الحصول على الوكالات التجارية وحقوق الامتياز من الشركات الأجنبية المشاركة.