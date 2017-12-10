إنفورما: صناعة السيارات تمثل 4% من الناتج الصناعى

شريف عيسىقال أحمد علام، ممثل شركة إنفورما - آرت لين سى آر جى، المنظم للدورة الرابعة والعشرين لمعرض مستلزمات الإنتاج وقطع غيار، إن صناعة السيارات تعد أحد أهم أعمدة الصناعة مع تمثيلها لما يقرب من 4% من الناتج الصناعى الإجمالى.وأشار علام إلى أن الاستثمارات الإجمالية لقطاع السيارات تقدر بـ 3.5 مليار

شريف عيسى

قال أحمد علام، ممثل شركة إنفورما – آرت لين سى آر جى، المنظم للدورة الرابعة والعشرين لمعرض مستلزمات الإنتاج وقطع غيار، إن صناعة السيارات تعد أحد أهم أعمدة الصناعة مع تمثيلها لما يقرب من 4% من الناتج الصناعى الإجمالى.

وأشار علام إلى أن الاستثمارات الإجمالية لقطاع السيارات تقدر بـ 3.5 مليار جنيه، ما بين 16 شركة لإنتاج السيارات الملاكى وتجارة، و260 مصنع للصناعات المغذية.

وأكد أن إقامة معرض مستلزمات الإنتاج بشكل منفصل عن معرض السيارات، يأتى فى ظل الاهتمام بهذا القطاع دعم نموه بالتزامن مع ترقب السوق لتطبيق قانون صناعة السيارات ومكوناتها.

وبين أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية يعدان بداية قوية للنهوض بصناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، بعرض سد احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.