إنفوجراف| 9مليارات جنيه من الموازنة للتنمية المحلية بالمحافظات

أسـامــة ســعد:تضمنت خطةِ التنميةِ المستدامةِ متوسطة المدى (18/2019-21/2022) لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص 9 مليارات جنيه استثمارات موجهة للتنمية المحلية لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدُف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين في جميع المحافظات.ونشرت الوزارة على صفحتها عب

أسـامــة ســعد: تضمنت خطةِ التنميةِ المستدامةِ متوسطة المدى (18/2019-21/2022) لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص 9 مليارات جنيه استثمارات موجهة للتنمية المحلية لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدُف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين في جميع المحافظات. ونشرت الوزارة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مستهدفات خطةِ التنميةِ المستدامةِ متوسطة المدى (18/2019-21/2022).

وتشمل تلك المشروعات تطوير 1153 قرية بمشروع تنمية القرى المصرية، والانتهاء من مشروعات تطوير المجازر الآلية بالمحافظات (البساتين، 15 مايو، وغيرها) وكوبري حِلْمِيّة الزيتون- المَطرية واستكمال مشروع تغطية ترعة المنصورية بمحافظة الجيزة.