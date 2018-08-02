إنفوجراف| 6 شركات سمسرة تقتنص نصف تنفيذات البورصة في 7 شهور

مصطفى طلعتاقتنصت 6 شركات سمسرة نحو 50% من تنفيذات البورصة المصرية خلال 7 شهور من بداية العام، بقيادة شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، التي استحوذت على نصيب الأسد بنسبة 12.5%، بفارق ضئيل عن أكبر منافسيها شركة التجاري الدولي التي اقتنصت 11.3% من التعاملات.ووفقا لتقرير



مصطفى طلعت

اقتنصت 6 شركات سمسرة نحو 50% من تنفيذات البورصة المصرية خلال 7 شهور من بداية العام، بقيادة شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، التي استحوذت على نصيب الأسد بنسبة 12.5%، بفارق ضئيل عن أكبر منافسيها شركة التجاري الدولي التي اقتنصت 11.3% من التعاملات.

ووفقا لتقرير صادر عن البورصة، احتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث بحصة 8.6%، وبلتون لتداول الأوراق المالية 6.4%، وفاروس لتداول الاوراق المالية 5.3%، بينما جاءت أرقام في المرتبة السادسة بنسبة 4.7%.

الإنفوجراف التالي يوضح الحصص السوقية لكل شركة على صعيد تعاملات الأفراد والمؤسسات والعرب والأجانب وكذلك تنفيذات التداول الإلكتروني.