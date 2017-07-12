إنفوجراف.. 55.7% ارتفاعًا في أعداد السائحين العام الحالي

محمود محسن

ارتفعت أعداد السائحين القادمين من جميع دول العالم في أول أربعة أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي، حيث بلغ عدد القادمين في 2017 خلال يناير وفبراير ومارس وأبريل 2.4539 مليون سائح، في حين بلغ عدد السائحين في العام الماضي 1.5757 مليون سائح، وبلغت الزيادة 878.2 ألف سائح بنسبة 55.7%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في نشرة حصلت “المال” على نسخة منها أن عدد السائحين في يناير 2017 بلغ 543.9 ألف سائح، بينما بلغ في فبراير 539.1 ألف سائح، فيما بلغ في مارس 654.9 ألف سائح، في حين بلغ في أبريل 716 ألف سائح.