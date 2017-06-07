إنفوجراف.. 50% مرخص فقط من إجمالي 9.4 مليون مركبة في مصر‎

آية رمزي:أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم نشرة حصر المركبات المرخصة فى 31 ديسمبر 2016، والتى كشفت عن تواجد 9.4 مليون مركبة فى مصر، 50.6 % منها فقط مرخصة، بواقع 4.7 مليون سيارة.أشار الجهاز خلال البيان الذى نشره اليوم، أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى من حيث تواجد المركبات حيث بل

آية رمزي:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم نشرة حصر المركبات المرخصة فى 31 ديسمبر 2016، والتى كشفت عن تواجد 9.4 مليون مركبة فى مصر، 50.6 % منها فقط مرخصة، بواقع 4.7 مليون سيارة.

أشار الجهاز خلال البيان الذى نشره اليوم، أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى من حيث تواجد المركبات حيث بلغ عددها 2.3 مليون مركبة بنسبة 25.1% من المركبات، تليها محـافظة الجيــزة بعـدد 1.1 مليــون مركبة بنسبـــة 11.7%، ثم محـــافظة الإسكندرية في المرتبـة الثالثة بعـدد 622.2 ألف مركبة بنسبة 6.7%، وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 28.4 ألف مركبة بنسبة 0.3% من إجمالي المركــبات في 31/12/2016.

ووفقا للنطاق الجغرافي كشف التقرير عن تواجد 3.2 مليـــون مركبــة بنسبـــــة 34.5% بالمحافظــات الحضرية، و3.1 مليــــــون مركــــبــة بنسبـــة 32.9% بمحافظات الوجــــــه البحـــــــري، و2.8 مليــــــــون مركبـــة بنسبـة 30.0% بمحافظــــات الوجـــــه القبـلي، 247.0 ألـف مركبــــة بنسبـــة 2.6% بمحافظــــات الحــدود ) مـن إجمــــــالي المركبات في 31/12/2016.





