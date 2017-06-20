إنفوجراف ..14 ألف حادث سيارة سنويًّا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع إجمالى عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2016 إلى 14.710 ألف حادثة مقارنة بـ 14.548 ألف بنسبة ارتفاع 1.1%، نتج عن هذه الحوادث 5343 متوفى، و18646 مصابًا و21089 مركبة تالفة.

وأضاف المركزي للإحصاء فى بيان له، الثلاثاء، أن شهر أغسطس سجل أكبر عدد للحوادث بنسبة 9.5% يليه شهر يوليو بنسبة 9.3% وأقل شهر فى الحوادث هو ديسمبر بنسبة 7.0% من أجمالى الحوادث عام 2016.

وأوضح البيان، والذى يستعرض الانفوجراف التالي تفاصيله، ارتفاع حوادث القطارات بنفس نسبة حوادث السيارات، والتى كانت أقل عددًا، إذ وصلت فى عام 2016 الى 1249 حادثة، مقابل 1235 عام 2015.

وسجلت، وفقا للبيان، اصطدام المركبات ببوابة المزلقانات أكبر عدد لحالات حوادث القطارات بحوالي 730 حالة بمعدل 58.5% من إجمالى الحوادث عام 2016.