إنفوجراف يشرح إسهامات تحيا مصر والاحتياجات العاجلة لشمال سيناء

أحمد الدسوقى قال صندوق تحيا مصر، التابع لرئاسة الجمهوية، انه أسهم بشكل كبير في محافظة شمال سيناء بصفة عامة وبمنطقتى بئر العبد وقرية الروضة بصفة خاصة منذ تأسيسه فى عام 2015. وأشارالصندوق، فى تقرير حصلت "المال" على نسخة منه، إلى…

أحمد الدسوقى

قال صندوق تحيا مصر، التابع لرئاسة الجمهوية، انه أسهم بشكل كبير في محافظة شمال سيناء بصفة عامة وبمنطقتى بئر العبد وقرية الروضة بصفة خاصة منذ تأسيسه فى عام 2015.

وأشارالصندوق، فى تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أنه تحرك فى المحافظة لتحسين عدة قطاعات مثل الصحة، فرفع كفاءة مستشفيين، والتعليم عبر زيادة كفاءة 9 مدارس، علاوة على رفع كفاءة أعمال إنارة والصرف والآبار، بالإضافة إلى تمكين المرأة.

ولفت إلى أنه ضخ استثمارات بالمحافظة عبر إنشاء مصنع للملح وآخر لزيت الزيتون وثالث لإعادة تدوير مخلفات النخيل بالإضافة إلى تدشين خط تحويل التمور إلى سكر سائل.

وقال مصدر مسؤول إن الصندوق خصص قرابة الـ 200 مليون جنيه للمحافظة ونجح فى ضخ أكثر من 150 مليونًا جنيه منها حتى الآن.

فى سياق متصل، أكد الصندوق أن هناك احتياجات تموينية عاجلة للمحافظة تشمل الدقيق والعلف والزيت والأرز.