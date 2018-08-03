إنفوجراف| معدلات النمو القطاعية في مؤشرات العام المالي 2017/2018

المال - خاصنشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنفوجرافاً، يوضح معدلات النمو القطاعية ضمن مُؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، خلال العام المالي 2017/2018 والربع الرابع له.وأوضح الإنفوجراف أن معدلات النمو القطاعية استطاعت تحقيق نمواً مو

المال – خاص

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنفوجرافاً، يوضح معدلات النمو القطاعية ضمن مُؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، خلال العام المالي 2017/2018 والربع الرابع له.

وأوضح الإنفوجراف أن معدلات النمو القطاعية استطاعت تحقيق نمواً موجباً في كافة القطاعات الاقتصادية عن العام المالي 2017/2018 للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وأفاد الإنفوجراف المنشور على صفحة الوزارة، بأن أعلى معدلات نمو قطاعية للعام المالي 2017/2018 والربع الرابع تمثلت في قطاعات قناة السويس بنسبة 10.2% عن العام المالى، و10.7%عن الربع الرابع منه وقطاع التشييد والبناء بنسبة 9.5% عن العام 2017/2018، وبنسبة 9.1% عن الربع الرابع من العام ذاته، فضلاً عن مساهمة قطاع الاتصالات 9.4% عن العام ذاته، و9% عن الربع الرابع وقطاع الاستخراجات 8.6%عن العام المالي المنتهي في حين بلغت مساهمته 8.5% عن الربع الرابع من العام 2017/2018.