إنفوجراف.. مؤشر الحريات بالدول العربية والشرق الأوسط خلال 2017

- فريدوم هاوس: تونس الأولى.. والسعودية قبل الأخيرةآية رمزيأشارت مؤسسة "فريدوم هاوس" للحريات الأمريكية المعنية، إلى تصدّر تونس قائمة الدول العربية المتمتعة بالحريات، ووقوع مصر فى المركز العاشر فى الدول العربية، وتذييل القائمة بسوريا والسعودية. وقالت المؤسسة، في تقريرها الذي صدر مؤخرًا، وت

– فريدوم هاوس: تونس الأولى.. والسعودية قبل الأخيرة

آية رمزي

أشارت مؤسسة “فريدوم هاوس” للحريات الأمريكية المعنية، إلى تصدّر تونس قائمة الدول العربية المتمتعة بالحريات، ووقوع مصر فى المركز العاشر فى الدول العربية، وتذييل القائمة بسوريا والسعودية.

وقالت المؤسسة، في تقريرها الذي صدر مؤخرًا، وتناول أوضاع الحريات وسيادة القانون والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2017، إن الأوضاع تتدهور بوتيرة متسارعة مقارنة بالسنوات السابقة، وبدأت الديمقراطية تواجه أزمة حقيقة منذ العام الماضي، وتآكلت فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتراجعت حقوق الأقليات وحرية إعلام وسيادة القانون.

ويتناول الإنفوجراف التالي ترتيب الدول العربية والشرق الأوسط من حيث الحريات: