إنفوجراف للحكومة حول الاقتصاد بعد «كورونا» : «مصر مش بتبطل شغل»

ذكرت الحكومة أن الاقتصاد المصري لم يكن بعيداً عن التأثيرات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا غير أن الإصلاحات الاقتصادية ظلت حائط الصد وراء صموده

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل عدة إنفوجرافات حول أهم الإنجازات التي تحققت في فترة مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس “كورونا” ، وذكر خلاله أن الاقتصاد المصري لم يكن بعيداً عن التأثيرات والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، غير أن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية والتنموية التي نفذتها الدولة، وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، ظلت حائط الصد وكلمة السر وراء صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وساهم في الوقت نفسه في استمرار دوران عجلة الإنتاج والإنجاز على مختلف الأصعدة.

الحكومة : قيمة طلبات الشراء التي جذبها طرح أكبر إصدار دولي للسندات المصرية عكس ثقة المستثمرين

واستعرض التقرير عدداً من المؤشرات الاقتصادية، ذكر خلالها أن قيمة طلبات الشراء التي جذبها طرح أكبر إصدار دولي للسندات المصرية بقيمة 5 مليار دولار، بلغت 22 مليار دولار في مايو 2020، وأن ذلك يعكس ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 بنسبة 15.4%، لتبلغ 1672 شركة ومنشآه، مقارنة بـ 1449 شركة ومنشآه خلال نفس الشهر عام 2019.

وأظهر التقرير أيضاً تراجع العجز الكلي إلى 7.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيان ختامي مبدئي لعام 2019/2020، مقارنة بـ 8.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018/2019.

إلى جانب تحقيق فائضاً أولياً 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، وتراجع دين أجهزة الموازنة إلى 86.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، مقابل 90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019.

وأشار التقرير إلى تسجيل معدل تضخم الحضر تحسناً وبلوغه 3.4% في شهر أغسطس 2020 منخفضاً عن مستويات ما قبل الأزمة حيث بلغ معدل التضخم 7.2% خلال شهر يناير 2020.

مؤشرات الاقتصاد في قطاع الزراعة

وبشأن قطاع الزراعة، جاء في التقرير، أن إجمالي صادرات مصر الزراعية بلغت أكثر من 4 مليون طن، منذ بداية يناير حتى 2 سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي صادرات مصر من الموالح منذ بداية شهر يناير حتى 2 سبتمبر 2020، نحو 1.4 مليون طن، وتم فتح 7 أسواق أجنبية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام.

قطاع التموين

أما قطاع التموين، تم تنفيذ صومعة الغلال بتكلفة أكثر من 223 مليون جنيه، وطاقة تخزين 90 ألف طن من القمح، وتم افتتاحها في برج العرب في شهر أغسطس 2020.

قطاع الصناعة والتجارة الخارجية

وعلى صعيد قطاع الصناعة والتجارة، أبرز التقرير، تراجع العجز في الميزان التجاري 8.6% خلال شهر يونيو من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها عام 2019.

وكذلك زيادة صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة 81.8%، لتصل إلى 2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019.

بجانب زيادة صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 24.1%، لتصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار، مقابل بـ 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.

ونوه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه تم توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع غزل بالعالم في المحلة الكبرى في شهر يوليو 2020، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل/ يوم، وبتكلفة تقديرية حوالي 780 مليون جنيه.

وتم افتتاح 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بمدينة الروبيكي في شهر يوليو 2020، والانتهاء من الأعمال التنفيذية والإنشائية بمجمع “مرغم2” في الإسكندرية بإجمالي 204 وحدة صناعية في يونيو 2020، وتم البدء في إنتاج أول إطار دراجات نارية مصري بتكنولوجيا ألمانية، في شهر مايو 2020.

حركة الملاحة بقناة السويس

وعرض التقرير، لارتفاع حركة الملاحة بقناة السويس 4.7%، لتصل إلى 9545 سفينة خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بـ 9114 سفينة خلال نفس الفترة عام 2019، ووصول إيرادات القناة إلى 5.7 مليار دولار عام 2019/2020.

فضلاً عن نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة، في تقليل التأثير السلبي للأزمة، رغم تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الحوافز والتخفيضات الممنوحة، لعبت دوراً بارزاً في تحقيق طفرة في معدلات عبور سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من عام 2020، وزادت عبور سفن الصب الجاف 36.3%، وكذلك زيادة عبور ناقلات الغاز الطبيعي 10.1%، فضلاً عن زيادة عبور ناقلات البترول بنسبة 9.6%.

وشهدت قناة السويس أرقاماً قياسية، بعد عبور السفينة “HMM ALGECIRAS” أكبر سفينة حاويات بالعالم بسعة 23964 حاوية مكافئة في 25 مايو 2020.

قطاع السياحة والآثار

وبخصوص قطاع السياحة والآثار، أبرز التقرير، أنه جاري تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير بحجم تكلفة مليار دولار وبلغت نسبة تنفيذه 96%، بجانب تنفيذ المتحف القومي للحضارة الذي بلغت تكلفة تنفيذه حتى الآن 1.5 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ 92%.

وكذلك تم تطوير قصر البارون بحجم تكلفة ترميم 175 مليون جنيه، حيث تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع، وتم افتتاحه في شهر يونيو 2020، وأخيراً تطوير ميدان التحرير بحجم تكلفة تقديرية تبلغ حوالي 150 مليون جنيه، وقد استغرقت عملية تطويره 10 أشهر منذ سبتمبر 2019.

قطاع الطيران المدني

وفيما يتعلق بقطاع الطيران المدني، أوضح التقرير، أنه تم افتتاح مطار العاصمة الدولي في شهر يونيو 2020 والذي يقع على طريق (القاهرة– العين السخنة)، بسعة استيعابية 300 راكب/ساعة، وبعدد رحلات 20 رحلة يومياً، حيث يخدم سكان شرق القاهرة، ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس، ومدن ومحافظات القناة، بجانب مساهمته في تخفيف الضغط الكبير على رحلات مطار القاهرة.

وعلى صعيد متصل، تم افتتاح مطار سفنكس الدولي، غرب القاهرة، في يونيو 2020، بطاقة استيعابية 300 راكب/ساعة، وبعدد رحلات 20 رحلة يومياً، لخدمة مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وهو يساهم في تخفيف الضغط الكبير على رحلات مطار القاهرة.

قطاع البترول والغاز الطبيعي

وبالنسبة لقطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، جاء في التقرير، أنه تم إنتاج أكثر من 64.5 ألف برميل من الزيت الخام يومياً، وهو رقم قياسي حققته الشركة العامة للبترول لأول مرة في تاريخها في شهر سبتمبر 2020 منذ تأسيسها عام 1957.

وتم الإشارة إلى أن إجمالي استثمارات لـ 12 اتفاقية بترولية جديدة في شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية بلغت مليار دولار في يونيو 2020..

وكذلك بلغ الاحتياطي الناتج عن الكشف التجاري للذهب في صحراء مصر الشرقية أكثر من مليون أوقية، بإجمالي حجم استثمارات أكثر من مليار دولار على مدار العشر سنوات القادمة في يونيو 2020.

وجاء في التقرير، أن معدل الإنتاج اليومي للكشف الجديد في أبوسنان في الصحراء الغربية بلغ 4100 برميل زيت خام، و18 مليون قدم مكعب غاز، وذلك في شهر يونيو 2020.

في حين بلغ معدل الإنتاج اليومي الأولي من الزيت الخام للكشف البترولي بمنطقة امتياز جيسوم البحرية في جنوب خليج السويس نحو 2000 برميل يومياً من الزيت الخام في شهر يونيو 2020، حيث تشير التقديرات لتواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.

وأشار التقرير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط الشحن البحري في ميناء الحمراء البترولي في العلمين الجديدة في شهر أغسطس 2020، بحجم تكلفة 100 مليون دولار، وتم افتتاح مشروع إنتاج البنزين وتحسين النافتا بمعمل إنربك بالإسكندرية بتكلفة 3.5 مليار جنيه في شهر أغسطس 2020.

قطاع الاسكان والمرافق

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق، جاء في التقرير، أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع معالجة الصرف الصحي الثلاثية التي تم افتتاحها بمدينة برج العرب الجديدة في شهر أغسطس 2020، بطاقة استيعابية 115 ألف م3/ يوم، بلغت 230.3 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعاً لمياه الشرب، و132 مشروعاً للصرف الصحي خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020، بحجم تكلفة 15.3 مليار جنيه.

وكذلك تم افتتاح مشروع بشاير الخير3، في مايو 2020 بحجم تكلفة 2.9 مليار جنيه، يضم 10.6 ألف وحدة سكنية، حيث يستفيد من المشروع أكثر من 50 ألف مواطن، إضافة لافتتاح محطة المعالجة الثلاثية لمصرف المحسمة في شهر أبريل 2020، بطاقة استيعابية مليون متر مكعب في اليوم، بهدف تجميع مياه الصرف الزراعي واستخدامها في زراعة 50 ألف فدان.

و هذا بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات في شهر يوليو 2020، بإجمالي 7304 وحدة، وبتكلفة 1.85 مليار جنيه.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال تقريره الانتهاء من تنفيذ 9072 وحدة بدار مصر في الفترة من 27 يونيو عام 2019 حتى 23 يونيو 2020.

وكذلك الانتهاء من تنفيذ 58.8 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي خلال الفترة من يوليو 2019حتى يونيو 2020، وأن تكلفة إنشاء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعي في مدينة حدائق العاصمة بلغت 7.5 مليار جنيه، حيث بدأ العمل بها في أبريل 2020، بنسبة تنفيذ نحو 50% حتى الآن.

قطاع النقل

وعلى صعيد قطاع النقل، جاء في التقرير، أنه تم وصول 81 عربة جديدة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد، حتى شهر سبتمبر 2020 وأنها تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، بجانب وصول 100 جرار جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد عدد 110 جرار سكة حديد حتى شهر سبتمبر 2020، ووصول قطاري مترو أنفاق ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطاراً مكيفاً جديداً حتى يوليو 2020.

وتم الإشارة إلى جانب ذلك، لافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (هارون – عدلي منصور)، بطول 11.5 كم، بعدد 10 محطات في شهر أغسطس 2020، وأن محطة عدلي منصور جاءت لتربط بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة وهي (مترو الأنفاق – وقطار كهربائي – ومحطة سكة حديد – ومحطة للسوبر جيت – والأتوبيس السريع والأتوبيس الترددي)، ومساحة ورشة العمرة الجسيمة بمحطة عدلي منصور تبلغ 65 فداناً، وتم افتتاحها في أغسطس 2020.

وتم الإشارة كذلك إلى أنه تم افتتاح عدد من مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة في شهر يونيو 2020 وأبرزها 15 طريقاً تم تطويره وعدد 10 كباري تم إنشاؤها في مصر الجديدة، و 5 طرق تم تطويرها وإنشاء 3 كباري في مدينة نصر.

إلى جانب افتتاح محور المحمودية بالإسكندرية في شهر أغسطس 2020، بطول أكثر من 20 كم، لخدمة 4 أحياء، وافتتاح محور أبو قير بالإسكندرية في شهر أغسطس 2020، والانتهاء من أعمال حفر نفق الشهيد “أحمد حمدي 2” في شهر أبريل 2020.

قطاع الكهرباء

وبشأن قطاع الكهرباء، جاء في التقرير، أنه تم توقيع عقد لتنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجا وات في خليج السويس بقيمة 4.3 مليار جنيه في شهر أغسطس 2020.

وكذلك توقيع عقد لتوصيل الكهرباء لـ 50 ألف فدان جديد في شرق العوينات بقيمة 1.7 مليار جنيه في شهر مايو 2020، وبلغت تكلفة الانتهاء من تنفيذ دائرتين لنقل الطاقة بخط مطروح/ برج العرب بجهد 220 كيلو فولت، حوالي 2.1 مليار جنيه، في شهر مايو 2020، لزيادة الطاقة المصدرة إلى ليبيا.

وأبرز التقرير، بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان في شهر أبريل 2020، حيث بلغت سعة المرحلة الأولى 70 ميجا وات، وربط مرسى علم – برنيس بالشبكة القومية للكهرباء لأول مرة، وتوفير 270 مليون جنيه سنوياً في شهر مايو 2020، وتنفيذ مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة إلى كابلات أرضية بحجم تكلفة 1.7 مليار جنيه، وبلغت نسبة تنفيذه 90% حتى الآن.

قطاع التعليم

وحول قطاع التعليم، جاء في التقرير، بشأن التعليم العالي، أنه تم افتتاح عدد من الجامعات في سبتمبر 2020 هي (الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة- والجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة- ومجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان- والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب)، وأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء 3 جامعات أهلية هم (الملك سلمان–والعلمين الجديدة –والجلالة) بلغت 40 مليار جنيه، وتم فتح باب التقديم إليها خلال العام الدراسي 2020/2021.

وحول التعليم قبل الجامعي، جاء في التقرير، أنه تم إجراء 10.5 مليون امتحان إلكتروني خلال أزمة فيروس كورونا، وتم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي خلال تلك الأزمة، بجانب ارتفاع عدد المدارس اليابانية إلى 43 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتم الإشارة إلى أن هذه المعدلات تأتي في الوقت الذي تم فيه تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات الائتمان الكبرى هم (Moody’s – Standard & Poor’s– Fitch).