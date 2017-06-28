إنفوجراف.. غزوة القناديل

كشفت وزارة البيئة عن أنواع قناديل البحر التى ذاع خبر انتشارها على شواطئ الساحل الشمالي، وتعرّض الكثير من المصطافين بالإصابة بلسعاتها.

وقالت “البيئة”، فى بيان لها، مساء أمس، إن النوع المتسبب فى الظاهرة هو Rhoplema nomadic وهو من الأنواع المسجلة في البحر المتوسط منذ عقود، مضيفة أنه على مستوى إقليم البحر المتوسط جارٍ البحث في دراسة هذه الظاهرة حيث تم تسجيل انتشار هذا النوع خلال هذا العام في موسم الشتاء بلبنان وإسرائيل وقبرص كظاهرة غير مسبوقة.

كما أشارت الوزارة إلى ازدياد الامتداد الجغرافي على الساحل المصري، حيث كان يتركز على سواحل العريش وبورسعيد ودمياط، لكنه امتدّ مؤخرًا إلى الساحل الشمالي الغربي.

وتستدعى هذه الظاهرة، وفقًا للوزارة، مزيدًا من الدراسة على مستوى إقليم البحر المتوسط، ولا سيما أن مصر مشتركة في شبكة رصد القناديل البحرية بالبحر المتوسط والتي تشرف عليها المفوضية الأوروبية لحماية البحر المتوسط وتتخذ من إمارة موناكو بفرنسا مقرًّا لها.

وتتزايد أعداد قناديل البحر، خلال فترات الصيف والفصول ذات الحرارة المرتفعة؛ وذلك نظرًا لتحقق الأسباب الآتية من وفرة الغذاء المناسب للقناديل خلال تلك الفترات، وتجمُّعها للتكاثر، حيث إن موسم التكاثر خلال فصلي الربيع والصيف، والتغيرات المناخية، والتي تعتبر ذات تأثير مباشر لارتفاع درجات حرارة المياه، ومن ثم وجود بيئة ملائمة لتواجده لفترات أطول، فضلًا عن زيادة نسبة الملوثات العضوية في المياه، بالإضافة إلى الانخفاض المتزايد للمفترسات الطبيعية للقناديل مثل السلاحف البحرية وبعض الأسماك مثل سمكة الشمس، وعلى رأسها المفترس الأساسي لقناديل البحر، وهي السلاحف البحرية التي تعرضت في السنوات الأخيرة لإبادة كبيرة في البحر المتوسط.

كما نوهت “البيئة” بأن أسباب ظهور القناديل مرتبط بزيادة التلوث بالشواطئ والمياه البحرية بالمخلفات البلاستيكية، لافتة إلى أن ذلك أدّى إلى “خداع السلاحف بالأكياس البلاستيكية الشفافة المليئة بالمياه، وابتلاعها، ظنًّا منها أنها قناديل بحر، مما يؤدي إلى انسداد أنبوبها الهضمي وموتها”، ومن ثم ازدياد القناديل.

وتتضمن الإنفوجرافات التالية الإسعافات الأولية التى أرفقتها الوزارة فى البيان عند التعرض للسعة، والتى من أعراضها طفح جِلدي يزداد شيئًا فشيئًا ويسبب التهابًا وتورمًا للجِلد، والشعور بحُرقة، يصاحبها تقلص فى العضلات، كما تصل فى بعض الأحيان لحروق وتشوهات دائمة لا يمكن شفاؤها.



