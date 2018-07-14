إنفوجراف| صندوق النقد: حصيلة الضرائب في مصر تتجاوز تريليون جنيه بعد عامان

المال- خاص يتوقع صندوق النقد الدولي تجاوز الإيرادات الضريبية للحكومة المصرية حاجز التريليون جنيه بعد عامين، بدفع من الإصلاحات التي تجريها لتعظيم موارد الموازنة العامة للدولة.وفي تقرير المراجعة الثالثة، التي أجرها الصندوق على الاقتصاد المصري، قبل صرف شريحة جديدة من القرض البالغ 12 مليار دولا

المال- خاص

يتوقع صندوق النقد الدولي تجاوز الإيرادات الضريبية للحكومة المصرية حاجز التريليون جنيه بعد عامين، بدفع من الإصلاحات التي تجريها لتعظيم موارد الموازنة العامة للدولة.

وفي تقرير المراجعة الثالثة، التي أجرها الصندوق على الاقتصاد المصري، قبل صرف شريحة جديدة من القرض البالغ 12 مليار دولار، أكد الصندوق أن التعديلات الخاصة بضريبة الدخل، فضلا عن متحصلات ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب رسوم الدمغة والتبغ، ستلعب دورا حيويا في تعاظم الإيرادات الضريبية للحكومة.

وكشف الصندوق، عن أن الحكومة تستهدف تعزيز وتحديث الإدارة الضريبية لخلق حيز مالي للاستثمارات في الصحة والتعليم والبنية التحتية وشبكة الأمان الاجتماعي المستدامة لدعم النمو الشامل ، مضيفاً أنه سوف سيتم مراجعة السياسة الضريبية والتشريعات ذات الصلة وتحديث إدارة الضرائب المصرية .

ولفت إلى أن الحكومة تعتزم دمج مبادرات الإصلاح الحالية في استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل ، كما سيتم تطوير هيكل متكامل وعلى أساس الشرائح مدعومًا بأنظمة وعمليات تقنية المعلومات التي تم إصلاحها

ووفق وثائق المراجعة الثالثة، سيتم إدارة ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة في هيكل تنظيمي متكامل واحد وستحل التكنولوجيا الحديثة محل العديد من العمليات التي تكون مكلفة للعمل بالنسبة للشركات.

تابع : سيتم اتخاذ تدابير لمعالجة عدم الامتثال لمنع التهرب الضريبي وعدم الدفع .

ويوضح الإنفوجراف التالي تطور الإيرادت الضريبية حسب تقديرات صندوق النقد، حتى العام المالي 2022/2023 ، وكذلك توزيع مصادر الحصيلة الضريبية المتوقعة للعام المالي الحالي 2018/2019 حسب تقديرات وزارة المالية.

