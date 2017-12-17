إنفوجراف.. دول أعلنت حظر الشيشة نهائيًا

المال – خاص أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر صدرت تبغ شيشة بقيمة 63,9 مليون دولار، في الفترة من يناير حتى يوليو 2017، في الوقت الذي أعلنت فيه رواندا -أول أمس الجمعة- حظر تدخين الشيشة نهائيًا، بسبب تأثيراتها السلبية على الصحة، وقال بيان لوزارة الصحة هناك إن تدخين الشيشة

المال – خاص

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر صدرت تبغ شيشة بقيمة 63,9 مليون دولار، في الفترة من يناير حتى يوليو 2017، في الوقت الذي أعلنت فيه رواندا -أول أمس الجمعة- حظر تدخين الشيشة نهائيًا، بسبب تأثيراتها السلبية على الصحة، وقال بيان لوزارة الصحة هناك إن تدخين الشيشة وبيعها والترويج لها أصبح محظورًا، ومن سيخالف هذا الحظر سيتعرض لعقوبات.

لذلك، تستعرض “المال” في الإنفوجراف التالي عدد من الدول التي حظرت الشيشة:

أفغانستان:

داهمت الشرطة الأفغانية عدد من المطاعم في العاصمة كابل نوفمبر من العام الماضي، وصادرت الشيشة ومتعلقاتها في حملة قالت الشرطة الأفغانية إنها تهدف لوقف ما أسمته بالرذيلة والإبتذال.

سنغافورا:



حظرت الحكومة السنغافورية تدخين الشيشة اعتبارًا من نوفمبر 2014، وقالت وزارة الصحة هناك إن المخالف لهذا الحظر سيدفع غرامة لا تتجاوز 10 آلاف دولار سنغافوري أو السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

تنزانيا:



أصبح حظر تدخين الشيشة ساريًا في تنزانيا اعتباراً من يوليو 2016، وقال رئيس وزراء تنزانيا حينها قاسم ماجلاوي، إن تدخين الشيشة يقتل الأجيال المقبلة



عمان:

في مارس 2001 أصدرت السلطات العمانية حظرًا شاملًا على استخدام وتداول الشيشة في الفنادق والمطاعم والمحال التجارية، قبل أن تعود العام الماضي وتعدل هذا القرار ليصبح استخدام الشيشة محدودا وفقًا لاشتراطات محددة، منها أن يقتصر منح تراخيص الشيشة على الأراضي التجارية التي تبعد عن المؤسسات الحكومية والصحية والتربوية ودور العبارة والمساكن مسافة لا تقل عن 200 متر.