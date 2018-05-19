إنفوجراف.. خطوات وبدايات الانتقال من النمو الاقتصادي إلى «الاحتوائي»

عزت العاصىنشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إنفوجرافاً يوضح خطوات وبدايات الانتقال من النمو الاقتصادى إلى النمو الاحتوائى والمستدام.أشار الإنفوجراف إلى قيام الحكومة بضخ حوالى 1.2 تريليون جنيه استثمارات عامة خلال السنوات الأربع الماضية، ل



عزت العاصى

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إنفوجرافاً يوضح خطوات وبدايات الانتقال من النمو الاقتصادى إلى النمو الاحتوائى والمستدام.

أشار الإنفوجراف إلى قيام الحكومة بضخ حوالى 1.2 تريليون جنيه استثمارات عامة خلال السنوات الأربع الماضية، لتحفيز النمو الاقتصادى، وتطوير مستوى البنية الأساسية.

وأوضحت صفحة الوزارة أن نمو الاقتصاد المصرى بدأ يتحول إلى نمو احتوائى موفر لفرص العمل (بمتوسط سنوى بلغ 710 آلاف فرصة خلال عامى 15/2016 و16/2017)، إلى جانب انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوياته منذ 4 سنوات ليصل إلى 10.6% خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 17/2018 ، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض التدريجى ليصل إلى 10.4% خلال العام ذاته ليستمر فى الانخفاض إلى حوالى 8.5% بحلول عام 21/2022.

وأشار الإنفوجراف إلى أن الحكومة تحرص فى ضوء ذلك على التوزيع العادل لثمار النمو، من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية لسد الفجوات التمويلية فى المحافظات، فتم توجيه حوالى 26 مليار جنيه لمُحافظات الصعيد فى خطة عام 18/2019، بالإضافة إلى توجيه 3 مليارات لتنمية محافظتى جنوب وشمال سيناء.