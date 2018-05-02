إنفوجراف.. خطة تطوير خدمات التعليم قبل الجامعى

إنشاء 9250 فصل دراسي.. وتأهيل 1170 مدرسة للحصول على الجودةالمال - خاصنشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجرافًا، اليوم الأربعاء، يشير إلى أن مشروعات التعليم والتدريب استحوذت على نسبة 30% من المبالغ المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستور

إنشاء 9250 فصل دراسي.. وتأهيل 1170 مدرسة للحصول على الجودة



المال – خاص

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنفوجرافًا، اليوم الأربعاء، يشير إلى أن مشروعات التعليم والتدريب استحوذت على نسبة 30% من المبالغ المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية، والتي تبلغ 58 مليار جنيه.

وأوضح الإنفوجراف أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019_ 21/2022) تستهدف بالنسبة لمجال تطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، البدء في تطبيق نظام تعليمي جديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي طبقاً للنموذج الياباني في التعليم، وبدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، ومن المخطط العمل على إنشاء 9250 فصلاً دراسياً جديداً، وتأهيل 1170 مدرسة جديدة للحصول على الجودة.