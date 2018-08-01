إنفوجراف| حصص أكبر 10 شركات سمسرة في البورصة

مصطفى طلعتواصلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية سيطرتها على صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر يوليو المنقضي، بحصة سوقية قدرها 20.9 % وبفارق كبير عن منافسها الأكبر شركة التجاري الدولي التي تراجعت 3 مراكز دفعة واحدة.وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة، وصل "المال" نسخة منه، تقد

مصطفى طلعت

واصلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية سيطرتها على صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر يوليو المنقضي، بحصة سوقية قدرها 20.9 % وبفارق كبير عن منافسها الأكبر شركة التجاري الدولي التي تراجعت 3 مراكز دفعة واحدة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة، وصل “المال” نسخة منه، تقدم شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية 4 مراكز دفعة واحدة خلال الفترة المذكورة لتستقر في المرتبة الثانية عبر حصة سوقية بلغت 7.2%، بينما جاءت شركة اتش سي لتداول الاوراق المالية في المركز الثالث بحصة قدرها 6.2%، كذلك هو الحال بالنسبة لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية التي حافظت على المركز الرابع بحصة 5.9%.

وفقدت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية مركز الوصيف الذي استحوذت عليه خلال يونيو لتاتي متاخر هذا الشهر وتحديداً في المركز الخامس وبحصة سوقية 5.6%، بينما احتل الترتيب من المركز السادس إلى العاشر كل من: “بايونيرز وفاروس وسيجما وارقام ونعيم” بحصص سوقية قدرها 4.3 و3.8 و3 و2.6 و2.6% بالترتيب.

لمشاهدة الانفوجراف والحصص السوقية لكل شركة بشكل مفصل في سوقي الصفقات وخارج المقصورة، بالإضافة إلى تعاملات الافراد والمؤسسات والعرب والأجانب والتداول الالكتروني يمكن الضغط على العنوان التالي:

