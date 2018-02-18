إنفوجراف.. الرقابة المالية: شركات المتناهى الصغر تستحوذ على 35.3% من النشاط

- جمعيات فئة "أ" تستحوذ على 50%.. و"ب" على 7.6%.. و"ج" على 6.9% أحمد الدسوقى ومنى عبد البارى قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل متناهى الصغر العاملة بالسوق، استحوذت على 35.3% من النشاط، خلال العام الماضى 2017، مقارنة بـ 23.3% خلال 2016. وتعمل بالسوق المصرية 3 شركات فقط،

– جمعيات فئة “أ” تستحوذ على 50%.. و”ب” على 7.6%.. و”ج” على 6.9%





أحمد الدسوقى ومنى عبد البارى

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل متناهى الصغر العاملة بالسوق، استحوذت على 35.3% من النشاط، خلال العام الماضى 2017، مقارنة بـ 23.3% خلال 2016.

وتعمل بالسوق المصرية 3 شركات فقط، هى: “ريفى، تنمية، تساهيل” للتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى أكثر من 840 جمعية تشمل فئات “أ” و”ب” و”ج”.

وأشارت الهيئة، فى أحدث تقاريرها، إلى أن الشركات ضخت 2.5 مليار جنيه إلى 557 ألف عميل، من إجمالى تمويلات النشاط التي بلغت قيمتها 7.1 مليار جنيه خلال العام الماضى 2017، مقابل مليار جنيه إلى 289 ألف عميل فقط خلال 2016.



ولفتت الهيئة إلى أن إجمالى تمويلات القطاع ارتفعت إلى 7.1 مليار جنيه خلال 2017، مقابل 4.4 مليار جنيه خلال العام قبل الماضى 2016.



وفيما يتعلق بالجمعيات، قالت الهيئة إن جمعيات فئة “أ” استحوذت على 50% من النشاط خلال العام الماضى 2017، بعدما ضخت تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه لنحو 1.3 مليون عميل.

وأشارت إلى أن جمعيات فئة “ب” استحوذت على 7.6% بعد ضخها قروض بقيمة 541 مليون جنيه إلى 195 ألف عميل، وجمعيات فئة “ج” على 6.9% بعد نجاحها فى ضخ قروض بقيمة 494 مليون جنيه لـ 141 ألف عميل.