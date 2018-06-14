إنفوجراف.. «التموين» تطرح 30 طن كحك بمنافذها

حصلت «المال» على تفاصيل خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 40 %.

وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك، عبر توفير السلع المدعمة للبطاقات التموينية، مع إعادة مواعيد تشغيل المخابز البلدية كما كانت قبل شهر رمضان، لضمان توفير الخبز المدعم، إضافة إلى توفير الدقيق للمخابز، والقمح للمطاحن.

وأكد الدكتور أحمد العيسوى، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى فى تصريحات لـ«المال»، أن خطة الشركة تتضمن إنتاج 30 طن كحك وبسكويت وبيتيفور وغُريبة، بأسعار تقل عن السوق بنحو%40، وسيتم توزيع الكمية على 45 فرعاً تابعاً للشركة بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

وتتبع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقالت المتحدثة الإعلاميه للشركة، د.شيماء خطاب لـ «المال»، إن أسعار كيلو البسكويت 50 جنيهاً، و56 جنيها للكحك، و75 جنيهاً للبيتى فور، وذلك بجميع منافذ الشركة على مستوى القاهرة الكبرى، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأكدت أنه يحق للمواطنين حاملى بطاقات الخبز المدعم استبدال فارق نقاط الخبز بكعك وبسكويت وبيتى فور.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد توفير جميع السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأيضاً توفير حصص الدقيق، والقمح للمطاحن.

وقال إن مفتشى الرقابة بالوزارة سيقومون بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات للمواطنين، مشيراً إلى إنشاء غرفة عمليات بالوزارة، مع إلغاء إجازات مفتشى التموين، وتشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات، وكذلك تشكيل مجموعات عمل للمرور على المطاحن للتأكد من توافر الدقيق، والمرور على المستودعات للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمى.

وتابع أنه تم التنسيق مع وزارة البترول بشأن زيادة حصص المحافظات من البوتاجاز بنسبة قد تصل إلى %20 لتفادى حدوث أى أزمات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع ضرورة التزام جميع المخابز بإعلان المواعيد للتشغيل أمام المستهلكين، على أن يتم إنتاج كامل حصص الدقيق المدعم وبيعها بالأسعار المحددة، وعدم تسريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء.