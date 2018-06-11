إنفوجراف.. التضخم السنوي يتراجع إلى 11.5%

آية رمزىأصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانًا يوضح فيه انخفاض معدل التضخم السنوى لشهر مايو إلى 11.5% مقابل 30.9%. فى مايو 2017.كما أوضح بيان الجهاز أن الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة بلغ 274.7 نقطة لشهـر مايو 2018، مسجـلاً ارتفاعاً

آية رمزى





أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانًا يوضح فيه انخفاض معدل التضخم السنوى لشهر مايو إلى 11.5% مقابل 30.9%. فى مايو 2017.





كما أوضح بيان الجهاز أن الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة بلغ 274.7 نقطة لشهـر مايو 2018، مسجـلاً ارتفاعاً قـــدره 0.3% عـن شهر إبريل 2018.





وأرجع المركزى للإحصاء، ارتفاع التضخم لشهر مايو جاء مدفوعاً بزيادة أسعـــار مجمـوعة الحبوب والخبز بنسبة 7.9%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، والفاكهة 1.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون 0.7% وبعض السلع الأخرى.





ويتناول الإنفوجراف التالي تفاصيل المجموعات التى شهدت ارتفاعا بالتضخم الشهري والسنوى.





