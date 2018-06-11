إنفوجراف.. التضخم السنوي يتراجع إلى 11.5%

آية رمزى
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانًا يوضح فيه انخفاض معدل التضخم السنوى لشهر مايو إلى 11.5% مقابل 30.9%. فى مايو 2017.
كما أوضح بيان الجهاز أن الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة بلغ 274.7 نقطة لشهـر مايو 2018، مسجـلاً ارتفاعاً قـــدره 0.3% عـن شهر إبريل 2018.
وأرجع المركزى للإحصاء، ارتفاع التضخم لشهر مايو جاء مدفوعاً بزيادة أسعـــار مجمـوعة الحبوب والخبز بنسبة 7.9%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، والفاكهة 1.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون 0.7% وبعض السلع الأخرى.
ويتناول الإنفوجراف التالي تفاصيل المجموعات التى شهدت ارتفاعا بالتضخم الشهري والسنوى.
آية رمزى