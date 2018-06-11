اقتصاد وأسواق

إنفوجراف.. التضخم السنوي يتراجع إلى 11.5%

آية رمزىأصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانًا يوضح فيه انخفاض معدل التضخم السنوى لشهر مايو إلى 11.5% مقابل 30.9%. فى مايو 2017.كما أوضح بيان الجهاز أن  الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة  بلغ 274.7 نقطة لشهـر مايو 2018،  مسجـلاً ارتفاعاً
7:56 م, الأثنين, 11 يونيو 18 7:56 م, الأثنين, 11 يونيو 18

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آية رمزى


أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانًا يوضح فيه انخفاض معدل التضخم السنوى لشهر مايو إلى 11.5% مقابل 30.9%. فى مايو 2017.


كما أوضح بيان الجهاز أن  الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة  بلغ 274.7 نقطة لشهـر مايو 2018،  مسجـلاً ارتفاعاً قـــدره 0.3% عـن شهر إبريل 2018.


 وأرجع المركزى للإحصاء، ارتفاع التضخم لشهر مايو جاء مدفوعاً بزيادة أسعـــار مجمـوعة الحبوب والخبز بنسبة 7.9%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، والفاكهة 1.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون 0.7% وبعض السلع الأخرى.


ويتناول الإنفوجراف التالي تفاصيل المجموعات التى شهدت ارتفاعا بالتضخم الشهري والسنوى.  


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