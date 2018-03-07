إنفوجراف.. التخطيط تنشر معلومات عن معدل التضخم

المال - خاصنشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجراف يشير إلى تراجع معدل التضخم في شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018، بنسبة 0.2% تأثرًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 0.5%.وأشارت الصفحة إلى السياسات النقدية لامتصاص السيولة، والت

المال – خاص

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنفوجراف يشير إلى تراجع معدل التضخم في شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018، بنسبة 0.2% تأثرًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 0.5%.

وأشارت الصفحة إلى السياسات النقدية لامتصاص السيولة، والتي تمثلت في الرفع المتتالي لأسعار الفائدة، ورفع نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 10% إلى 14%.

وتناول الإنفوجراف السياسات التجارية لضبط الأسواق وزيادة المعروض السلعي، مثل التوسع في منافذ البيع الثابتة والمتنقلة، وإحكام الرقابة على منافذ التوزيع.