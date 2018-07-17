إنفوجراف| التخطيط تنشر تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018

المال - خاص نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنفوجرافاً، حول تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018، الذى تعرضه الدكتورة هالة السعيد خلال تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، والمقام تحت عنوان "التحول

المال – خاص

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، إنفوجرافاً، حول تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018، الذى تعرضه الدكتورة هالة السعيد خلال تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، والمقام تحت عنوان “التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة” والمنعقد في الفترة من 9 حتي 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأشار الانفوجراف المنشور إلى ان عملية متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية تتم من خلال العديد من الآليات منها مؤشرات قياس الأداء، وبلغت 232 مؤشر منها مؤشرات وطنية وأخرى عالمية، من منطلق أهمية جهود المتابعة والتقييم، بحيث تكون ضمانةً أكيدةً لتنفيذ البرامج والمشروعات كافة التي تضمنتها الاستراتيجية في التوقيتات الزمنية المحددة لها.

كما أنه من ضمن تلك الآليات تقارير متابعة وتقييم لما تم انجازه في الدول المختلفة والتى تُعد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لعرضها على الدول الأعضاء، وذلك من أجل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع دول العالم والدروس المستفادة.

وأشار الانفوجراف كذلك إلى أنه ترجع اهمية المراجعات الوطنية الطوعية إلى تعزيز الشراكات بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين إضافة إلى نشر الوعي على المستوى القومي والمحلي بأهمية تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت صفحة الوزارة أن المراجعات الوطنية الطوعية تقوم بتسليط الضوء على ما تحققه مصر من إنجازات وإصلاحات هيكلية واقتصادية وإعطاء صورة حقيقية لمصر وانجازاتها في مجال التنمية المستدامة على مستوى المجتمع الدولي.

ومن المقرر أن يتم عقد تقرير مصر اليوم الثلاثاء الموافق علي أن يعقبه عرض فيديو قصير لتسليط الضوء على ما حققته مصر من إنجازات في مجالات الطاقة والإسكان، وكذلك ما يتم من تطوير في منظومة الدعم لرفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي.

يذكر أن المنتدى ينعقد سنوياً تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثماني أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوي رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.