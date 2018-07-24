إنفوجراف.. التخطيط: القضاء على انقطاع الكهرباء بإنشاء 237 مشروعًا

أحمد عاشور





نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنفوجرافًا يوضح مستوى الإنجاز المتحقق في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 فيما يخص محور الطاقة، حيث أوضح الإنفوجراف تحقيق طفرة ملحوظة تسهم في تعزيز ضمان أمن الطاقة في مجال الكهرباء

كما أشار الإنفوجراف المنشور على صفحة الوزارة، إلى أنه تم تحقيق هدف إستراتيجي من أهداف رؤية مصر 2030 تمثل في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء، وذلك من خلال إنشاء نحو 237 مشروعا بتكلفة بلغت 370 مليار جنيه، لتتضمن تلك المشروعات تركيب 4.6 ملايين عداد مسبق الدفع، بالإضافة إلى استعاضة قدرات إجمالية نتيجة برامج الصيانة بـ6214 ميجاوات، وتابع الإنفوجراف ذكر المشروعات لتشمل البدء في إنشاء محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاوات، فضلًا عن توريد 13 مليون لمبة عالية الكفاءة من أنواع الليد بتكلفة بلغت 33 مليون دولار.



