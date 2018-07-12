إنفوجراف| الأسعار الأساسية للسجائر الشعبية (3.9 جنيه للكليوباترا بوكس)

المال – خاصكشف منشور وزعته الشركة الشرقية للدخان على فروعها بمختلف المحافظات عن الأسعار الحقيقية لـ 6 أصناف من السجائر الشعبية تنتجها الشركة الحكومية التى تسيطر على إنتاج التبغ فى مصر.وأقرت الشرقية زيادة تتراوح بين 1.5 و 3 جنيهات في أسعار الأصناف الستة التي تنتجها، وهي: كليوباترا كينج سايز

المال – خاص

كشف منشور وزعته الشركة الشرقية للدخان على فروعها بمختلف المحافظات عن الأسعار الحقيقية لـ 6 أصناف من السجائر الشعبية تنتجها الشركة الحكومية التى تسيطر على إنتاج التبغ فى مصر.

وأقرت الشرقية زيادة تتراوح بين 1.5 و 3 جنيهات في أسعار الأصناف الستة التي تنتجها، وهي: كليوباترا كينج سايز و كليوباتر كوين – مونديال وبوسطن وبلومنت ولايت – كليوباترا بوكس – سوبر – وكليوباترا بلاك ليبول، وأبرز المنشور الذي حصلت “المال” على نسخة منه مدى تأثر سعر البيع المعلن للمستهلك بنسب الضريبة على القيمة المضافة، ومقابل التأمين الصحي، بخلاف حصة التاجر من الربح في مبيعات العبوة الواحدة.

وحسب المنشور، لا يتجاوز السعر الأساسي لمنتجات كليوباترا كينج سايز، و كوين حاجز 3 جنيهات و 4 قروش، بينما تصل قيمة الضريبة على القيمة المضافة في العبوة الواحدة إلى 11 جنيها و 50 قرشا، ليتم بيع العبوة للمستهلك بسعر 16 جنيها، بعد إضافة 85 قرشا مقابل التأمين الصحي، و25 قرشا ربحا لتاجر التجزئة.

وتفاوتت نسب مساهمة الضريبة على القيمة المضافة في أسعار البيع للمستهلك بالنسبة لباقي أصناف منتجات الشركة الشرقية، لتتراوح بين 71,4% و 69%، وحسب تصريحات سابقة لمصدر مسئول بالشركة، فإنها تتوقع حصيلة لا تقل عن 3 مليارات جنيه نتيجة الزيادات التى تم تطبيقها بدءا من اليوم.

ويوضح الإنفوجراف التالي مكونات سعر بيع العبوة الواحدة لـ 4 أصناف من منتجات الشركة الشرقية للدخان



