إنفوجراف.. إستراتيجية تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة

المال - خاص نشرت صفحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على موقع التواصل الاجتماعي Facebook لمحة من الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة من أجل بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبرامج التي انتهت منها وزارة التخطيط في سبيل رفع كفاءة العاملين. وقد انتهت وزارة التخطيط م



المال – خاص

نشرت صفحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على موقع التواصل الاجتماعي Facebook لمحة من الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة من أجل بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبرامج التي انتهت منها وزارة التخطيط في سبيل رفع كفاءة العاملين.

وقد انتهت وزارة التخطيط من قواعد بيانات العاملين بالدولة، وإنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية بالوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، كما انتهت وزارة التخطيط من إطلاق موقع تدريب الموظفين الحكوميين عن بعد (Training platform)، فضلا عن بدء بناء قاعدة بيانات المدربين وشركات التدريب واستشاري بناء القدرات.

كما قامت وزارة التخطيط بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنوك لسد الفجوات التنموية من خلال إرسال مبتعثين من الجهاز الإداري للدولة للحصول على شهادات عليا، كذلك أعداد برنامج إعداد القيادات الوسطي بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع جامعة (ESLSKA) (اسلسكا) وحصول (110) على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية (مستمر لتكوين 1500 كادر)، والانتهاء من تقييم العاملين بالوزرات المختلفة، ايضا الخطة الوطنية لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

من البرامج التي انتهت منها الوزارة كذلك، برنامج تدريب المدربين لعدد 90 مدرب بالتعاون مع جايكا (وكالة اليابان للتعاون الدولى) على نظام ورش العمل اليابانية BK، تدريب عدد 569 كادر إداري على اللغة الإنجليزية، فضلا عن تنظيم حملات إعلامية للموظفين الحكوميين لرفع الروح المعنوية ولتشجيع العمل والانتاجية وتحسين معاملة المواطن (موظف حكومي وافتخر).