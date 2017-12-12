إنفوجراف.. أهم السلع المؤثرة في ارتفاع التضخم الشهري

آية رمزي: أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية سجل ارتفاعا قدره 1.0% لشهر نوفمبر الماضى، عن أكتوبر السابق عليه، نتيجة زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة 11.4%, ومجموعة الملابس الجاهزة 12.9%, والأحذية 13.8%, ومجموعة المفروشات المنزلية ب

آية رمزي:

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية سجل ارتفاعا قدره 1.0% لشهر نوفمبر الماضى، عن أكتوبر السابق عليه، نتيجة زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة 11.4%, ومجموعة الملابس الجاهزة 12.9%, والأحذية 13.8%, ومجموعة المفروشات المنزلية بـ15.8%, ومجموعة الألبان والجبن والبيض بـ3.0%, ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 20.0%، وهذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدواجن 3.1%, ومجموعة الخضراوات 3.1%.

وأشار إلى تراجع معدل التضخم السنوى إلى 26.7% لشهر نوفمبر 2017 مقارنة بأكتوبر العام الماضى، والذى سجل فيه 31.8%.

ويتناول الإنفوجراف التالي أهم السلع المؤثرة فى تغيرات التضخم السنوى والشهري:

